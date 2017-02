Sporting Cristal ante Ayacucho FC: "Es inhumano jugar a la 1 de la tarde"

Sporting Cristal pasa por un gran momento en el campeonato y este miércoles tiene la oportunidad de conseguir otro buen resultado en casa ante Ayacucho FC. Los celestes parten como claros favoritos, pero a los visitantes no les gustó para nada el horario en que la ADFP programó el encuentro.

Mauricio Viana: "'Chemo' me dijo que sea un central más"

Para Francisco Melgar, DT de Ayacucho FC. es inhumano jugar a la 1 de la tarde con este clima. El también ex estratega de Municipal, señaló que ojalá no hayan víctimas que lamentar después del encuentro.

"Con este clima considero que es inhumano jugar en el horario de la 1 de la tarde y esperemos nomás que no hayan víctimas que lamentar. La deshidratación es muy fuerte para cualquier jugador y eso no le hace bien a nadie. Pienso que deberíamos cuidar más la integridad del jugador. Por ejemplo, la vez pasada vi a Sporting Cristal en Sechura y solo con verlo me daba calor", dijo el estratega en Radio Exitosa.

Sporting Cristal: ¿cuál es la situación de los jugadores que aún no debutan?

El 'DT' de los 'zorros' aumentó que no desperdiciarán esfuerzos ante los celestes y que tratarán de tenerla y no correr detrás de la pelota.

"Ante Sporting Cristal trataremos de no correr detrás de la pelota, sino más bien trataremos de tener posesiones largas con el objetivo que mis jugadores no sientan tanto la pegada del calor y del propio esfuerzo físico", culminó.

NO DEJES DE LEER