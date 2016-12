Sporting Cristal: ¿'Chemo' Del Solar llegaría con Joel Sánchez al Rímac?

Joel Sánchez podría continuar su carrera en el fútbol peruano en la siguiente temporada. A última hora se conoció que el volante es pretendido por Sporting Cristal para cubrir el puesto de volante de creación.

Según conoció Depor sería un pedido de José Del Solar, quien se perfila como el candidato principal para chapar el buzo de Mariano Soso. ‘Chemo’ lo dirigió en la San Martín y cree que le sería de mucha ayuda ahora en el Rímac.

Sporting Cristal: ¿cuándo oficializará a su nuevo técnico?

Sin embargo, la llegada del ‘Supercuy’ a Sporting Cristal no sería sencilla. Tiene con acuerdo con el Tigres de México. Eso sí, el club mexicano todavía no resuelve de qué manera empleara al peruano. No se descarta que sea cedido a préstamo.

Eso sería justamente la forma en que los celestes tratarían de concretar la incorporación de Joel Sánchez, quien tuvo un gran año con la San Martín.

