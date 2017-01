Llegó a Sporting Cristal con la misma ilusión de la primera vez. Chemo Del Solar ya está en el Rímac y es presentado oficialmente como el DT de los celestes para la temporada 2017.

El extecnico de la San Martín retornó a La Florida luego de salir campeón con el equipo en 2005, tras ganar además el Torneo Clausura. Chemo Del Solar llega con la ilusión de repetir el título con los celestes.

“Hoy me siento más tranquilo y maduro, he evolucionado como entrenador, ahora me gustan algunos detalles de los equipos que antes no me gradaban tanto y hoy me siento en un momento muy bueno para llegar a esta institución”, fueron las primeras palabras del entrenador.

“Yo le tengo un cariño muy grande a este club, me tocó ser parte de su historia con el campeonato 2005. Yo lo único que le pido a la hinchada es mucho apoyo para su equipo. Nosotros vamos a luchar para alcanzar el título, yo sé de la exigencia que me marca la historia y voy a trabajar muy duro”, añadió.

Chemo Del Solar dijo ser un aficionado al fútbol de toda la vida. “Yo recuerdo equipos brillantes de Sporting Cristal en su historia. Yo siento que estoy regresando a mi casa”, comentó.

Sobre el plantel que tiene a su cargo dijo que confía mucho en todos, en los que se quedaron y en los que llegan. Dijo además que Sporting Cristal está intentando cerrar con tres refuerzos más.

El DT descartó la contratación de Raúl Fernández y se sorprendió cuando le comentaron que Alexander Succar se iría a San Martín. “Yo sé que él tiene contrato”, dijo.

