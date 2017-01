Sporting Cristal: Chemo Del Solar reveló porque dijo que 'vuelve a mi casa'

Una declaración de Chemo Del Solar causó revuelo: “siento que estoy regresando a mi casa”, dijo el nuevo entrenador de Sporting Cristal y de inmediato todos preguntaron el porqué alguien que se identificó con Universitario de Deportes dijo eso. El entrenador, horas después, lo aclaró.

“La identificación con Universitario fue como futbolista y asumí que es parte de mi pasado. Como entrenador siento identificación con Sporting Cristal. El trato que recibí, la institución ejemplar que es, el cariño que recibí de todos si excepción. El trato en general, aquí, fue exquisito. Quedé muy agradecido con el club y hay un cariño muy grande”, señaló en entrrevista con RPP.

Y no solo eso. Del Solar dijo estar “agradecido con la vida” por la chance de volver al club rimense con el que ganó el título nacional en 2005. “Había una relación cercana con la gente que se mantiene en el club hace muchos años y este regreso hace que ese sentimiento haya salido a flote. Sé a donde estoy volviendo”, indicó.

Además de esta revelación, Chemo contó cómo se dieron las primeras conversaciones con Sporting Cristal, el por qué rechazó a continuar con San Martín y hasta la oferta que rechazó de otro club peruano.

“Yo había conversado con la gente de San Martín para quedarme, pero en el camino me di cuenta de que la base de jugadores que tanto me había costado formar, se iba. Esa fue mi proecupación y le conté a Álvaro. No se pudo hacer nada y decidí no continuar, sin saber del interés de Sporting Cristal, que me llamó el sábado anterior a la final (ante Melgar) que es cuando se enteran de que Mariano Soso no seguiría”, indicó.

“Incuso – prosiguió Chemo Del Solar – tuve dos reuniones con un club peruano que me ofreció el cargo para este 2017, pero rechacé la oferta porque no me interesó trabajar ahí, y luego viajé a España”, concluyó.

