Se cumplen diez años del debut de Jorge Sampaoli en Sporting Cristal 

"La idea no se centra solo en este año, es un proyecto", fueron las primeras palabras de Jorge Sampaoli en su presentación como entrenador de Sporting Cristal. El 'Hombrecito' se había hecho un nombre en nuestro país por sus buenas campañas en Sport Boys y Coronel Bolognesi. El 2007 lo recibió con un reto mayor, ya estaba en uno de los grandes de nuestro país.

Jorge Sampaoli era fanático del largo plazo, pero tiempo era lo que le faltaba en la pretemporada. El debut en la Copa Libertadores se programó para el 24 de enero, pese a que los dirigentes celestes lucharon en vano cambiarlo al 31. "No hay manera de revertir esta falta de tiempo", dijo el hoy entrenador de Sevilla.



El poderoso América de México era el rival de la fase previa. A diferencia de Sporting Cristal que no había disputado ni un solo amistoso, las 'águilas' ya sumaban cuatro partidos en el InterLiga más uno del torneo mexicano. El ritmo de competencia era totalmente distinto, pero Jorge Sampaoli tenía fe.

Operación México



La ilusión de Jorge Sampaoli comenzó a cojear cuando el América anunció que no jugaría en el estadio Azteca, sino en el Nemesio Diez. "Lo que no estaba en los planes es la altura de Toluca, son más de 2,500 metros de altitud", fue la justificación del argentino. La cojera dolió más al confirmarse que tendría tres bajas, entre ellos Jorge Soto.



Sporting Cristal necesitaba un buen resultado de visita si quería soñar con acceder a la fase de grupos. En dos partidos debía demostrar que era mejor que el vigente campeón de la CONCACAF. Jorge Sampaoli tenía todo listo, había visto todos los videos del rival, cada futbolista estaba estudiado minuciosamente. Nada podía salir mal.



América goleó por 5-0 de manera contundente. Jorge Sampaoli, vestido en buzo y con gorra blanca, sentía como un duro puñal cada gol en contra. Deambulaba en la zona técnica mirando al cielo en búsqueda de una respuesta. Esa misma que no vieron sus dirigidos en el campo. Su debut fue para guardarlo eternamente en el baúl.

Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli también dirigió a Coronel Bolognesi en la Copa Sudamericana 2004 y 2006. (USI).

"No hay excusas. Se complicó la serie y hay que trabajar para hacer diferencia y hacer lo posible para tratar de emparejar", declaró Jorge Sampaoli después de la paliza. Sporting Cristal ganó el partido de vuelta por 2-1, despidiéndose así prematuramente de la Copa Libertadores.



Jorge Sampaoli es el mejor ejemplo que uno debe aprender a reinventarse. Su salida de Sporting Cristal se dio unos meses después y parecía ser un gran retroceso en su carrera. Exactamente diez años después de esta goleada, el 'Hombrecito' dirige en La Liga de España, codeándose con el Real Madrid o Barcelona. El tiempo le dio la razón al 'Sampaolismo'.

El paraguayo Salvador Cabañas anotó tres goles en la goleada del América. (You Tube)