Sporting Cristal: todo lo que debes saber si vas a la 'Noche de la Raza Celeste'

Si eres celeste de corazón esta noche estarás en el Estadio Nacional alentando a Sporting Cristal. El equipo presenta oficialmente a su plantel para la temporada 2017, ante Deportivo Cali de Colombia.

Para que asistas tranquilo al estadio te dejamos estas recomendaciones que debes seguir para apoyar a tu equipo:

1. Con anticipación

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán desde las 5:00 p m. Y el evento comenzará a las 6:30 p m. El partido de Sporting Cristal será a partir de las 8:30 p m ante el Deportivo Cali de Colombia. Antes de salir de casa no te olvides de colocar tu DNI y tus entradas en tu billetera.

2. Asegura tus entradas

Si todavía no tienes entradas para alentar a Sporting Cristal te contamos que hay boletos a la venta y puedes conseguirlos a través de la cadena de tiendas de Teleticket de Wong y Metro (Oriente y Occidente) y también por internet. Las populares únicamente se venderán en las ventanillas móviles (Mini Van) que se ubicará cerca a la tribuna Occidente del Estadio Nacional.

Aquí te recordamos el precio de las entradas:

Populares Sur y Norte 15 soles Popular Niño 5 soles Oriente Alta y Baja 50 soles Oriente Internedia 60 soles Oriente Niño 10 soles Occidente Alta y Baja 80 soles Occidente Internedia 100 soles Occidente Niño 10 soles

3. Homenajes

Antes del encuentro se les rendirá homenaje a los ídolos celestes Alberto Gallardo y Fernando Mellán, dos ex jugadores y formadores. Ellos conquistaron cuatro títulos como jugadores y además ostentan un título como entrenadores. Consiguieron el título de 1988.

4. Control de alcoholemia

Si te tomaste un par de tragos antes del partido de Sporting Cristal y tenías pensado ir al Estadio Nacional, mejor quédate en casa. La Policía Nacional del Perú (PNP) hará control de alcoholemia y los que den positivo no ingresarán al coloso deportivo. Lo mismo aplica para las personas que estén bajo efecto de drogas. La PNP también realizará control de requisitorias en las puertas de acceso al escenario deportivo.

5. Lo que no debes llevar

No lleves al Estadio Nacional armas, artefactos pirotécnicos, botellas u otros objetos contundentes que puedan ocasionar daños al público asistente. La PNP no te dejará ingresar al escenario deportivo con esos objetos. También evita llevar correa porque te la quitarán. ¡Advertidos están!

6. Respeto ante todo

Antes, durante y después del partido entre Sporting Cristal y Deportivo Cali no apruebes ni participes de actitudes o conductas agresivas que perturben a los demás espectadores e hinchas.

