Sporting Cristal: "Lo ideal sería que venga Cristian Ortiz y un delantero central"

Hace unos días, Cristian Ortiz dejó de sonar en Sporting Cristal. El delantero estaba en Independiente y era tema cerrado por su buen nivel en Argentina. Sin embargo, tras solo jugar los 10’ finales antes Racing, el atacante pidió ser prestado y empezó la nueva negociación con el club rimense.

"Queremos que venga Cristian Ortiz y un delantero central, eso sería lo ideal. Ortiz todavía no tiene los documentos firmados para venir acá, pero ya hay un pre-acuerdo con la gente de Independiente. Sin embargo, en el fútbol hasta que no haya algo cerrado, no se puede decir nada", declaró el directivo Michael Debakey a 'Capital Deportes'.

Luego agregó: "Estamos viendo como hacer para generar lo que nos faltaría para traer a ese '9'. Con estas dos incorporaciones, en Sporting Cristal tendríamos un equipo bastante potente para enfrentar los dos torneos".

Además, se pronunció sobre la partida de Beto Da Silva a Gremio tras descartar a Cristal.

"Lo de Beto creo que no se cerró porque tanto él como su representante tomaron la decisión de jugar en Gremio, cosa que es entendible ya que el tiene una vinculación muy fuerte con Brasil. Él cree que en este momento es mejor jugar en Gremio que en Sporting Cristal; sin embargo, las puertas del club siempre van a estar abiertas para él", sostuvo Debakey.

