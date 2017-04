Se trata de uno de los últimos ídolos de Sporting Cristal, su casa, donde hizo historia como jugador, pero a la que parece estar vetado para dirigir a pesar de su experiencia como estratega en el extranjero y en la Selección Peruana. Claro, Julio César Uribe, desde hace varios años, vive bajo una incógnita: ¿Por qué no puede dirigir a los celestes?



"Yo nunca tuve problema con ninguno de sus directivos. Sin embargo, hasta ahora, no encuentro la respuesta del por qué no dirijo a Sporting Cristal. Pero, hay otros que han llegado sin saber, incluso han complotado contra mí y han hecho 'lobby'”, afirmó Julio César Uribe a Radio Ovación.



Por otro lado, ‘El Diamante’, que fue destituido de Unión Comercio, aseveró que su corto plazo en el cuadro de Moyobamba fue de las experiencias más amargas que vivió en sus más de 20 años como estratega.



En ese sentido, Uribe aplaudió el compromiso del actual jugador de la Selección Peruana y manifestó que la ‘bicolor’ ya no es un rival fácil de vencer en las Eliminatorias, por lo que consideró que el cuadro de Ricardo Gareca aún tiene chances de luchar por un cupo a Rusia 2018.



Actualmente, Uribe trabaja en el Centro Centro de Alto Rendimiento del club Circolo Italiano, donde se encarga de la formación de las jóvenes promesas del fútbol peruano.

