Tras la obtención de la estrella 18 por parte de Sporting Cristal, un puesto quedó vacío para la temporada 2017. Y es que tras la confirmación de la salida de Diego Penny, la dirigencia rimense se puso a buscar otro portero y, pese a no confirmarlo aún, se llegó a un acuerdo con Mauricio Viana, quien arribará a Lima la primera semana de enero.

“Estoy con muchas ganas de viajar a Lima. El 5 de enero estoy llegando a Perú. Para mí fue muy fácil decidir por Cristal, es un equipo campeón y que tiene expectativas de pelear en la Copa Libertadores”, señaló el portero chileno a ‘Radio Ovación’.

El portero que nació en Brasil, pero que tiene la nacionalidad chilena, tiene actualmente 27 años y se ha desempeñado durante toda su carrera en el Santiago Wanderers de Chile. Mauiricio Viana ahora tendrá su segunda experiencia en el exterior: sin minutos en el Jaguares de Chiapas, buscará en Sporting Cristal luchar por la Copa Libertadores

“Estuve pendiente de Cristal, estoy contento que llegue un técnico como ‘Chemo’ que ha dirigido en Chile y conoce cómo es un futbolista chileno, yo voy con muchas ganas de pelear un puesto”, agregó Viana. “Pude ver la final entre Sporting Cristal y Melgar. Tienen un torneo mu competitivo y me encantó la propuesta desde el principio”, sentenció.

Finalmente, Mauricio Viana contó cuáles son sus características como portero: “Me gusta mucho liderar en la cancha, que mi defensa siempre se encuentre ordenada, me gusta salir jugando con los pies, no me gusta el pelotazo, soy de cortar mucho los centros, soy alguien que se impone en la cancha y hace que el equipo tenga confianza en su portero”, finalizó.

