Sporting Cristal: ¿recuerdas el paso de Pablo Zegarra por Alianza Lima?

12 de agosto de 2003. El mercado de pases a mitad de año llegaba a su punto cumbre en el Perú. Pablo Zegarra, futbolista totalmente identificado con Sporting Cristal, volvía al Perú para fichar por Alianza Lima. Un corto contrato, solo hasta el 2 de diciembre, bastó para que sea el fichaje más sonado hace catorce años.

"De las razones por las cuales no se concretó mi pase a Cristal no hablaré por respeto a mi nuevo club, pero una vez que termine este contrato lo haré", fueron las primeras palabras del hoy entrenador celeste. Su inicio con los íntimos no fue bueno, y justo cuando ya estaba agarrando forma, la huelga de futbolistas obligó a la suspensión del campeonato.

Pablo Zegarra llegó como refuerzo estrella para la Copa Sudamericana 2003, pero apenas jugó un partido. (USI) Pablo Zegarra llegó como refuerzo estrella para la Copa Sudamericana 2003, pero apenas jugó un partido. (USI)

Pablo Zegarra no renovó contrato con Alianza Lima y se perdió la final del Descentralizado 2003, que se disputó en enero del año siguiente, en la que campeonaron ante Sporting Cristal. Nunca contó las razones de por qué no volvió al cuadro celeste. Se retiró una temporada después en España.

Pero este no es el único caso de un integrante del comando técnico de Sporting Cristal con pasado en Alianza Lima. Su hermano, Carlos Zegarra (2007) y Martín Hidalgo (2004 y 2008) también vistieron la camiseta blanquiazul. Justamente, cerveceros y victorianos se verán las caras este miércoles en un partido clave por el Torneo Apertura.

Pablo Zegarra, Carlos Zegarra y Martín Hidalgo jugaron en Alianza Lima y Sporting Cristal. Hoy forman parte del comando técnico celeste. (USI) Pablo Zegarra, Carlos Zegarra y Martín Hidalgo jugaron en Alianza Lima y Sporting Cristal. Hoy forman parte del comando técnico celeste. (USI)

