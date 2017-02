Sporting Cristal se mide a Unión Comercio en el inicio del Torneo de Verano. Los celestes quieren sacarle lustre a su título del 2016 ante el 'Poderoso'; sin embargo Julio César Uribe, DT de los visitantes, ya apuntó que no se achica y viene al Gallardo a ganar.

'Chemo' del Solar quiere y necesita estrenarse con una victoria, pero tendrá varias dificultades antes y durante el partido. La primera y más importante será armar un once, pues los cheleros tienen hasta 4 bajas confirmadas.

Cristian Ortíz no podrá jugar porque su transfer todavía no llega, además Renzo Revoredo arrastra una suspensión del torneo pasado, Calcaterra se pierde el duelo por problemas con su nacionalización e Irven Ávila no podrá estar porque se lesionó en uno de los entrenamientos de la semana.

El 'Rimac' es una olla de problemas; sin embargo el plantel es amplio y será momento de que jugadores como Carlos Lobatón, Diego Ifrán y Gabriel Costa asuman el protagonismo.

Por el lado comerciante, Uribe la tiene clara: "Vamos a enfrentar al último campeón y tenemos con qué ganarle", dijo en la previa. Por eso no sorprenderá que su equipo salga a jugar de igual a igual.

En el Alberto Gallardo la paternidad ha sido celeste, pero el 'Poderoso' también ha sabido lo que es robar puntos y ganar.

20.08.16 Sporting Cristal vs. Union Comercio 1 : 0 05.03.16 Sporting Cristal vs. Union Comercio 2 : 1 05.05.15 Sporting Cristal vs. Union Comercio 1 : 1 23.11.14 Sporting Cristal vs. Union Comercio 2 : 3 02.03.14 Sporting Cristal vs. Union Comercio 5 : 2 29.09.13 Sporting Cristal vs. Union Comercio 0 : 1 11.08.13 Sporting Cristal vs. Union Comercio 2 : 0 15.07.12 Sporting Cristal vs. Union Comercio 2 : 0 12.03.11 Sporting Cristal vs. Union Comercio 2 : 1

