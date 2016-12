La Suma Depor: las 20 mejores 'operaciones' del 2016 que te harán reir

El 2016 se va y con él una serie de hechos e imágenes graciosas que Depor te trajo para ti. Durante el desarrollo del Descentralizado, armamos las sumas de los jugadores que fecha a fecha destacaron y que merecían estar en nuestra sección especial en la edición impresa. Pero no queremos que las olvides, así que hemos recopilado las mejores para tu deleite.

LEE TAMBIÉN ► Fichajes 2017: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano

Pero no solo hablamos del torneo local. Mega estrellas de otras ligas con Lionel Messi también aparecen en este pequeño espacio que no hace mas que mostrar el lado jocoso del fútbol. Hay quienes lo toman con gracia y otros que se molestan. Desde aquí les expresamos nuestras disculpas, pero les contamos que no es con mala intención.

Se viene un nuevo año y con él mayor creatividad para realizar las clásicas Sumas Depor. Prometemos mayor empeño en encontrar a los idénticos de cada futbolista para seguir generando risas antes día a día.

TE PUEDE INTERESAR ► Descentralizado 2016: estos son los 50 memes más divertidos del año 2017: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano

Gracias a todos los que siguen y les gustan las Sumas Depor y los que los comparten. No duden en mandarnos sus ideas (nuestros hinchas también juegan en pared con nosotros) para una buena ‘operación’ matemática y encontrar a quiénes se parecen los personajes de nuestro torneo local y del plano internacional. Menos letra, mayor risa y que venga el 2017. ¡Feliz año nuevo, amigos!

► Nogara contó el objetivo de la Selección Sub 20 y explicó su estilo como DT

NO DEJES DE LEER:

SÍGUENOS EN FACEBOOK