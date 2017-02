Desde sur, Butrón y Pajoy viven el clásico: “Sé cómo le pega Vargas desde la época de selección”

José Luis Saldaña

Alexander Bustillos B.

Pocos son los jugadores que arrebatan los mismos cariños en un camarín y una gradería. Leao Butrón y Lionard Pajoy, por ejemplo, pertenecen a ese pequeño grupo en Alianza Lima. Por ello, no dudaron en adelantar el clásico ante Universitario de Deportes con Depor, desde el corazón de Matute: la tribuna sur.



“Es la primera vez que vengo a esta parte del estadio y tiene una vista muy bonita. Sin lugar a dudas, este es el corazón de Alianza. Los hinchas siempre nos apoyan y por eso le ponemos amor a lo que hacemos”, mencionó el ‘Diablo’.

Pero, claro, para Leao lo inmediato es seguir de cerca a la ‘U’ y sobre todo a Juan Vargas, quien viene de anotar un golazo, de 25 metros, ante Huancayo. “Juan llega a enfrentar a Alianza Lima con toda la experiencia que ha tenido a nivel mundial y conozco cómo le pega desde la época en que practicábamos en la selección”, dijo.

Sin embargo, el capitán cree que los cremas no solo son el ‘Loco’, pues tienen otras piezas de buen nivel: “Está Gómez, Figuera, Manicero y Guastavino, de buen remate también. La ‘U’ se reforzó de gran manera este año”.

Promesa de ‘9’

El plantel del 2016 no llegó a los play off y solo consiguió un boleto a la Sudamericana. Pese a ello, la ‘12’ grone aplaudió con todo a Pajoy en la Noche Blanquiazul. ¿La razón? Le reconocen los 17 goles que anotó con Alianza Lima. Lionard igual no vive de recuerdos y solo piensa en jugar de una vez el Torneo de Verano.

Encima, se dará con el ‘compadre’ y a estadio lleno. Es decir, solo faltaría un detalle para que se dé el debut soñado. “Anotar sería lindo porque justo nos tocó con el rival de patio (de toda la vida). Ojalá todo esté a favor de Alianza Lima”, confesó.

Leao y Lionard, más que nunca, se sintieron parte del pueblo. Para ellos, valió totalmente la pena subir hasta la última grada. Ahora, toca cumplir en la cancha. Ese es el objetivo con Alianza Lima.

