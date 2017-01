Técnico de Sergio Peña: "Ha vuelto con hambre de triunfar en Europa"

Se llama Lluís Planagumá, es el actual entrenador de Sergio Peña en el Granada B, que participa en la Tercera División de España. A sus 36 años, el entrenador español dirige por segunda ocasión a un futbolista peruano. Hace tres años, tuvo a su cargo a Edison Flores en el Villarreal B, que también participa en la misma categoría.

Depor se contactó con el técnico para que cuente detalles sobre como viene trabajando nuestro compatriota en estos días que regresó al país ibérico.

¿Qué impresión le dejó el primer partido de Sergio Peña en su regreso al Granada B?

A Sergio lo conocí hace dos o tres años, no pude seguir su evolución en el Granada, pues yo dirigía al Villarreal B. En estos días que vengo trabajando con él, me doy cuenta que tiene muchas condiciones para triunfar. Es por esa razón que fue titular en el partido del último fin de semana y lo ratificó con dos goles.



¿Qué es lo que más le llamó la atención en estos días de Sergio Peña?

Me he encontrado con un Sergio Peña muy serio, muy atento, con un trabajo importante de intensidad y atención. Además es un jugador con mucha calidad, como todos se pueden dar cuenta.



En una liga donde no hay futbolistas peruanos. ¿Qué diferencia tiene el jugador de Perú con respecto a otros jugadores sudamericanos como brasileños o argentinos?

He tenido la suerte de dirigir a futbolistas de las distintas nacionalidades que has nombrado. Perú es un país muy particular que posee jugadores habilidosos, técnicos y que poco a poco están mejorando en cuanto a competición.



En qué posición le ha gustado más. ¿Como volante central con salida o en los últimos metros?

Lo estoy utilizando en una posición adelantada cerca a los delanteros por la banda derecha, con libertad de movimiento y sobre todo cerca a los delanteros. La verdad que (Sergio Peña) se sintió muy cómodo en el partido y eso se vio reflejado en los dos goles que anotó ante El Ejido.

Sergio Peña anotó un doblete en su vuelta a España Sergio Peña anotó un doblete en su vuelta a España.

¿Qué le puede aportar Sergio Peña al Granada B?

Inyectó madurez, es un chico que se fue porque no tenía continuidad en el equipo. Ha vuelto con el hambre de querer triunfar en Europa y el resto de sus compañeros que lo conocían de su etapa anterior lo han valorado positivamente.



¿Ha conversado con él luego de su doblete?

Sinceramente conversamos poco.Él asimiló claramente lo que se le pidió. Estuvo acertado y el hecho de hacer los dos goles le ha dado notoriedad, pero esto solo es el inicio. Él tiene que continuar trabajando y sobre todo mantener esta actitud porque solo él mismo marcará sus límites.



¿Qué cosas le pide a Peña?

En ataque le pido que sea un jugador determinante, que arriesgue y que tenga el balón. Mientras que, en la parte defensiva, le pido que sea un jugador intenso, que presione e intente recuperar el balón lo antes posible.



¿Usted considera que Peña tiene la capacidad de debutar en el primer equipo de Granada?

​Eso es muy difícil de saber porque depende de muchísimos factores. Lo que está claro es que él tiene que trabajar y mostrarse un jugador competitivo para que se pueda tener en cuenta.

En el Perú vemos a Sergio Peña como un talento en bruto. Un jugador con buen pase largo, una gran visión de juego... ¿Qué le falta para consolidarse y ser de selección?

Son pocos días como para determinar claramente lo que le falta. Lo que te puedo decir es lo que tengo claro. Que si es un chico que es capaz de aumentar su intensidad, si logra defender más rápido, más fuerte y es determinante a la hora de estar frente al arco haciendo gol, puede ser un jugador importante para Perú.

Sergio Peña, lleva un gol con Perú en un Sudamericano sub 20 frente a Paraguay. Sergio Peña lleva un gol con la camiseta de Perú en un Sudamericano Sub 20.

¿Qué recuerda de Edison Flores en su etapa en el Villarreal ?

De Edison Flores guardo un gran recuerdo porque considero que es un gran futbolista. Llegó muy joven a Villarreal, justo cuando despuntaba en Perú. Es un chico que siempre estuvo añorando a su país. Le costó adaptarse, pese a que jugó muchos partidos. Para mí, es un gran jugador. Pese a su tamaño, domina muy bien el juego aéreo. Tiene un desequilibrio espectacular y creo que esta nueva etapa en Europa le va a servir para intentar consolidarse y ser el jugador que puede ser útil para Perú.



¿Qué le falto a Edison Flores para poder consolidarse en el Villarreal B?

​Es muy difícil poder adaptarse a una categoría como Segunda División B aquí en España. Es una categoría muy dura, pues juegan jugadores de equipos filiales que quieren mostrarse y llegar al primer equipo. Además juegan en campos sintéticos, de dimensiones pequeñas y a veces es muy difícil destacar en ese tipo de competiciones.

'Orejas' jugó 44 partidos con la 'mica' de Edison Flores y anotó 7 goles. 'Orejas' jugó 44 partidos con la 'mica' de Villarreal B donde anotó 7 goles.

Finalmente ¿Por qué considera usted que los jugadores peruanos regresan de Europa y vuelven a jugar a Sudamerica?

Considero que deberían emigrar de Perú a Europa un poco más maduros. De esta manera tendrían una mayor experiencia y así su adaptación acá no les costaría tanto.