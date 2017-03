Teófilo Cubillas, el peruano que se codea entre los cracks mundiales

Que los cumplas feliz. Teófilo Cubillas, máximo referente en la historia del balompié nacional, cumple 68 años sin perder los récords que lo acreditan como el mejor futbolista de la Selección Peruana. El 'Nene', además, es uno de los máximo referentes de Alianza Lima.

Marca inalcanzable



Cuando la Selección Peruana eliminó a Argentina en el Bombonerazo de 1969, Teófilo Cubillas no imaginó que iniciaba una historia gloriosa. Perú llegó a cuartos de final en el Mundial de México 1970 con el '10' como gran figura al anotar cinco tantos: uno a Bulgaria, dos a Marruecos y el último a Alemania Federal. Solo le faltó Brasil.



Teófilo Cubillas repitió el plato en Argentina 1978 con un doblete ante Escocia y un triplete a Irán. Justamente, el tercer tanto a los iraníes fue el último que anotó por la Selección Peruana. El exPorto no extendió su marca en España 1982.

El gol de Téofilo Cubillas a Escocia (1978) es considerado uno de los mejores en los Mundiales. La FIFA lo bautizó como el 'Pelé Peruano'. (Foto: USI / Video: You Tube)

Así, Teófilo Cubillas suma diez tantos en la historia de los Mundiales y se ubica entre los siete máximos goleadores del más importante torneo de fútbol. Hasta la edición 2002 estuvo en el top cinco, y se codea con grandes figuras como Ronaldo, Pelé y Batistuta.

Jugador Goles Partidos Mundial 1 KLOSE , Miroslav ( GER ) 16 24 2002-2014 2 RONALDO ( BRA ) 15 19 1994-2006 3 MULLER , Gerd ( GER ) 14 13 1970-1974 4 FONTAINE . Just ( FRA ) 13 6 1958 5 PELÉ ( BRA ) 12 14 1958-1970 6 KLINSMANN , Jurgen ( GER ) 11 17 1990-1998 6 KOCSIS , Sándor ( HUN ) 11 5 1954 7 BASTISTUTA , Gabriel ( ARG ) 10 12 1994-2002 7 CUBILLAS , TEÓFILO ( PER ) 10 13 1970, 1978-1982 7 LATO , Grzegorz ( POL ) 10 20 1974-1982 7 LINEKER , Gary ( ENG ) 10 12 1986-1990 7 MULLER , Thomas ( GER ) 10 13 2010-2014 7 RAHN , Helmut ( GER ) 10 10 1954-1958

Volvió al fútbol por amor



El trágico accidente aéreo de Alianza Lima en 1987 generó la solidaridad de todo el Perú. El fútbol peruano se unió para ayudar al cuadro blanquiazul, y Teófilo Cubillas no fue la excepción. Se había retirado dos años antes, pero volvió a vestirse de corto.



El 'Nene' jugó 13 partidos en lo que restó del Descentralizado 1987, y anotó tres goles. Alianza Lima no salió campeón, más bien ganó en el cariño del pueblo y de su máximo referente, el mismo que siempre tirunfó cuando vistió la camiseta bicolor. Happy birthday to you, Teófilo Cubillas.