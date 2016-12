'Toñito' Gonzales busca equipo: ¿qué dijo sobre una posible vuelta a Universitario?

Tras su paso por Ayacucho FC y César Vallejo en la temporada 2016, Antonio Gonzales evalúa con que club disputará la temporada 2017. ‘Toñito’, quien antes jugó toda su carrera en Universitario de Deportes, habló sobre una posible vuelta al equipo crema en el futuro.

“Siempre uno va a tener cariño especial por la institución donde uno ha salido, sería mentirte si te digo que nunca veo los partidos de la ‘U’. Ahora me toca estar afuera, no sé cuándo podría regresar; eso se verá en el futuro. Pero este año vamos a tomar la mejor decisión”, declaró Gonzales.

El ex volante de Universitario de Deportes agregó: “Se podría decir que fue un año complicado porque nunca había vivido algo parecido, y sirve como una experiencia que uno toma para futuro. No me reprocho ni lamento nada, lo tomo como algo para aprender y sumar a la carrera de uno”.

‘Toñito’ aseguró que aún no ha dialogado con ningún equipo para el 2017. “Todavía no he conversado con nadie, pero vamos a esperar unos días más para tomar la mejor decisión”.

