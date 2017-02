Torneo Promoción y Reservas: tabla de posiciones y resultados tras la cuarta fecha del Torneo de Verano

El Torneo de Reservas continúa su curso y ya hay varios equipos que se van perfilando como claros protagonistas. Uno de ellos es Sporting Cristal, que tras golear 6-2 a Ayacucho FC, llegó a lo más alto de la Tabla de Posiciones.

Asimismo, Sport Huancayo y Universitario de Deportes también arrancaron con el pie derecho y se perfilan para dar pelea hasta el final. Mira los resultados y la tabla tras jugarse la cuarta fecha.

Debemos recordar que el Torneo de Reservas de esta temporada se jugará de forma idéntica al Descentralizado 2017, es decir en etapas: Torneo de Verano, Torneo Apertura y Torneo Clausura. Eso sí, no habrá definición extra para conocer al campeón, sino que este se decidirá por el puntaje acumulado, así jueguen en distintos grupos.



Además, los clubes campeones y subcampeones del Torneo de Reservas en cada etapa bonificará al primer equipo de la siguiente manera:



Torneo de Verano



- Campeón: dos puntos de bonificación para la siguiente etapa del Torneo de Reservas.



- Subcampeón: un punto de bonificación para la siguiente etapa del Torneo de Reservas.



Descentralizado 2017



- Campeón: dos puntos de bonificación para el equipo profesional en la tabla de posiciones acumulada.



- Subcampeón: un punto de bonificación para el equipo profesional en la tabla de posiciones acumulada.



Además, este año la FPF ha realizado algunas modificaciones al reglamento, para darle minutos as jugadores jóvenes y todos los clubes, de forma obligatoria deberán tener en el once titular lo siguiente:



- Un mínimo de 02 (dos) jugadores nacidos en el año 1997

- Un mínimo de 04 (cuatro) jugadores nacidos en el año 1998

- Un mínimo de 01 (uno) jugador nacido en el año 1999

- Un máximo de 04 (cuatro) jugadores libres, sean nacionales o extranjeros.



El no cumplir con estas normas, acarrearía una sanción.​



RESULTADOS DEL TORNEO DE PROMOCIÓN Y RESERVAS - FECHA 3

LOCAL VS. VISITA GRUPO San Martín 1-2 Sport Rosario A Comerciantes Unidos 2-1 Alianza Lima B Sport Huancayo 2-1 Juan Aurich B Alianza Atlético 2-1 Melgar A Sporting Cristal 6-2 Ayacucho FC A Unión Comercio 2-3 Cantolao A Universitario 2-0 UTC B UTC 0-0 Municipal B

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO DE PROMOCIÓN Y RESERVAS - FECHA 3

Puesto Club PJ PG PE PP DG Puntos 1 Sporting Cristal 4 3 1 0 7 10 2 Sport Huancayo 4 3 1 0 7 10 3 Universitario 4 3 0 1 3 9 4 Melgar 4 3 0 1 2 9 5 Sport Rosario 4 2 2 0 2 8 6 Comerciantes U. 4 2 1 1 0 7 7 Real Garcilaso 4 1 1 2 -1 7 8 San Martín 4 1 2 1 1 5 9 Municipal 4 1 2 1 0 5 10 Alianza Atlético 4 1 2 1 -1 5 11 Ayacucho FC 4 1 1 2 -4 4 12 Cantolao 4 1 0 3 -3 3 13 UTC 4 1 1 2 -4 3 14 Alianza Lima 3 0 1 2 -2 1 15 Juan Aurich 3 0 1 2 -3 1 16 Unión Comercio 4 0 0 4 -4 0

