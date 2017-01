Torneo de Verano: mira la programación de la primera fecha

Este 4 de febrero arranca el Descentralizado 2016 con el Torneo de Verano. Esta primera etapa se jugará con dos grupos de ocho equipos cada uno. Serán un total de 14 fechas con partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada serie jugarán la final el 30 de abril y el campeón clasificará a la fase previa de la Copa Libertadores como Perú 3.

En la primera fecha, Alianza Lima y Universitario de Deportes, ambos en el grupo 'B', chocarán ante Juan Aurich y Sport Huancayo, respectivamente, mientras que Sporting Cristal debutará en el grupo 'A' contra Unión Comercio.

GRUPO A GRUPO B Sporting Cristal Universitario San Martín Municipal Cantolao Alianza Lima Melgar Real Garcilaso Ayacucho FC Sport Huancayo Sport Rosario UTC Unión Comercio Comerciantes Unidos Alianza Atlético Juan Aurich

Mira a continuación la programación completa

Fecha 1 (3-6 a febrero)



Universidad San Martín vs. Alianza Atlético

Sábado 4 de febrero - 1:00 p.m

Canal: Gol Perú



UTC vs. Comerciantes Unidos

Sábado 4 de febrero - 3:30 p.m

Canal: Gol Perú



Sport Rosario vs. Ayacucho FC

Sábado 4 de febrero - 5:45 p.m

Canal: Gol Perú



Melgar vs. Cantolao

Sábado 4 de febrero - 8:00 p.m

Canal: Gol Perú



Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Domingo 5 de febrero - 11:00 a.m

Canal: Gol Perú



Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal

Domingo 5 de febrero - 11:00 a.m

Canal: Gol Perú



Juan Aurich vs. Alianza Lima

Domingo 5 de febrero - 4:00 p.m

Canal: Gol Perú



Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo

Domingo 5 de febrero - 6:15 p.m

Canal: Gol Perú

