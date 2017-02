Torneo de Verano: Tabla de posiciones y resultados tras la primera fecha

La intensidad y la pierna fuerte fueron las características de la primera jornada del Torneo de Verano. Los equipos no dan una por perdida y todos luchan hasta el final por una victoria que los ponga más cerca de sus sueños.

Alianza Atlético y UTC fueron los primeros en sacar ventaja en sus grupos; sin embargo aún falta ver jugar a los grandes de la capital y a otros equipos del interior del país que vienen con bastante protagonismo.

El campeón Sporting Cristal recibirá a Unión Comercio, Melgar a Cantolao y la 'U' a Sport Huancayo. En tanto, Alianza Lima se quedará con las ganas dado que su encuentro ante Juan Aurich fue suspendido.

Mira los resultados y checa cómo se van movienda las tablas del Torneo de Verano.

Resultados:

​

Grupo A:



|San Martín 0-1 Alianza Atlético​

-Sporting Cristal vs. Unión Comercio

-Sport Rosario 0-0 Ayacucho F.C.

-Melgar vs. Cantolao



Grupo B:



- UTC 2-0 Comerciantes Unidos

- Juan Aurich vs. Alianza Lima (Postergado)

- Universitario vs. Sport Huancayo

- Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal

​

Tabla de posiciones:



Liguilla A

Puesto Equipo PJ PG PE PP DG Puntos 1 Alianza Atlético 1 2 0 0 1 3 2 Sporting Cristal 0 0 0 0 0 0 3 Cantolao 0 0 0 0 0 0 4 Melgar 0 0 0 0 0 0 5 Ayacucho FC 0 0 0 0 0 0 6 Sport Rosario 0 0 0 0 0 0 7 Unión Comercio 0 0 0 0 0 0 8 San Martín 1 0 0 1 -1 0

Liguilla B

Puesto Equipo PJ PG PE PP DG Puntos 1 UTC 1 2 0 0 2 3 2 Universitario 0 0 0 0 0 0 3 Deportivo Municipal 0 0 0 0 0 0 4 Real Garcilaso 0 0 0 0 0 0 5 Juan Aurich 0 0 0 0 0 0 6 Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 7 Sport Huancayo 0 0 0 0 0 0 8 Comerciantes Unidos 1 0 0 1 -2 0

