El partido más atractivo de la segunda fecha del Torneo de Verano lo protagonizarán Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. El clásico se jugará este domingo, a las 6:15 p.m. en Matute.

Los cremas anímicamente no andan bien tras la vergonzosa eliminación de la Copa Libertadores. El equipo de Roberto Chale quiere lavarse la cara con una victoria ante Alianza Lima, que debutará en el Torneo de Verano.



Los íntimos no jugaron en la primera fecha por la postergación del partido ante Juan Aurich, así que no han acumulado ningún punto en la tabla de posiciones.

La segunda jornada del Torneo de Verano se inició con la victoria de Deportivo Municipal por 2-0 ante Juan Aurich.

FECHA HORA LOCAL vs. VISITA GRUPO 10/02 FINAL Municipal 2-1 Juan Aurich B 11/02 1:00 p.m. Ayacucho FC vs. Melgar A 11/02 3:30 p.m. Comerciantes U. vs. Real Garcilaso B 11/02 7:00 p.m. Cantolao vs. San Martín A 12/02 11:00 a.m. Sport Huancayo vs. UTC B 12/02 1:30 p.m. U. Comercio vs. Sport Rosario A 12/02 4:00 p.m. Alianza Atlético vs. Cristal A 12/02 6:15 p.m. Alianza Lima vs. Universitario B

TABLA DE POSICIONES

Grupo A Puesto Equipo PJ PG PE PP DG Puntos 1 Alianza Atlético 1 1 0 0 1 3 2 Sport Rosario 1 1 0 0 1 3 3 Melgar 1 0 1 0 0 1 4 Cantolao 1 0 1 0 0 1 5 Sporting Cristal 1 0 1 0 0 1 6 Unión Comercio 1 0 1 0 0 1 7 Ayacucho FC 1 0 0 1 -1 0 8 San Martín 1 0 0 1 -1 0

GRUPO B Puesto Club PJ PG PE PP DG Puntos 1 UTC 1 1 0 0 2 3 2 Real Garcilaso 1 1 0 0 1 3 3 Municipal 2 1 0 1 0 3 4 Sport Huancayo 1 0 1 0 0 1 5 Universitario 1 0 1 0 0 1 6 Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 7 Juan Aurich 1 0 0 1 -1 0 8 Comerciantes U. 1 0 0 1 -2 0

