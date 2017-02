Universitario: las declaraciones de Juan Vargas tras el ataque de la barra en pleno entrenamiento

Los jugadores de Universitario de Deportes pasaron un mal rato este martes por la mañana, cuando un grupo de barristas ingresaron al estadio Monumental e interrumpieron los entrenamientos para exigir mejores resultados.

► Universitario de Deportes: barristas interrumpieron entrenamiento en el estadio Monumental [VIDEO]

Depor pudo conocer que Juan Manuel Vargas y John Galliquio fueron los más afectados al recibir ataques físicos y verbales, sin embargo, el 'Loco' decidió ponerle paños fríos a la situación cuando se topó con la prensa.

"Los entendemos. Hablamos y ahora pensaremos en el partido del domingo. Todo positivo. Estamos muy tranquilos. No pasa nada. Lo importante es pensar en el domingo porque de esta situación tenemos que salir", aseguró desde su auto en las instalaciones de Universitario.

Agregó: "Es un tema que viene de arriba, que los dejen entrar. Por ahí me han dicho algo del coronel. No sé, ya es un tema con el que nosotros no tenemos que ver".

Por último, el capitán de Universitario de Deportes aseguró que tiene una buena relación "con todo el mundo".

► Universitario de Deportes: ¿Roberto Chale se queda o se va?

TE PUEDE INTERESAR

Mira el ataque de la barra a los jugadores de Universitario.

LEE TAMBIÉN