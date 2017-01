Ante el interés concreto que le hizo llegar Peñarol a Alberto Rodríguez, César Vento, gerente general del club, reconoció que la situación contractual del ‘Mudo’ con el conjunto crema permite al zaguero su salida únicamente al extranjero. Sin embargo, aclaró que ex futbolista de Sporting Cristal permanecerá firme en la institución.



“Alberto va a recibir 50 propuestas más, por la calidad de jugar que es. Él tiene un contrato normal con condiciones internacionales. No revelaremos el contrato de Rodríguez, por cuestión de respeto. No nos distraeremos por nada del mundo con este tipo de situaciones”, dijo César Vento durante la presentación oficial del ‘Mudo’ Rodríguez.



En esa misma línea, el dirigente espera que Alberto Rodríguez concluya con éxito los 6 meses por los fichó por Universitario de Deportes. Animar el Descentralizado 2017 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores es el objetivo principal del conjunto de Roberto Chale.



Por su parte, Alberto Rodríguez reveló que el interés de Peñarol por contratarlo es serio. El defensa, además, no tuvo reparos para dejar un mensaje dotado de inestabilidad: “Hoy pertenezco a la ‘U’, no sé qué pasará mañana”.



En cambio, César Vento le puso fin a la novela Rodríguez: “Yo hablo por la ‘U’ y desconozco sobre lo que dicen en Montevideo que Alberto Rodríguez estaría en Peñarol".

Por otro lado, El administrador de Universitario, Carlos Moreno, explicó que mantuvo una reunión con el representante de Alberto Rodríguez. En ella, Carlos Delgado negó cualquier intención de rescindir el contrato del ‘Mudo’ con el cuadro de Ate.

Pablo Bengoechea: 'Los jugadores que están en Alianza Lima tienen mi estilo

Bengoechea habla del estilo de Alianza Lima.

LEE TAMBIÉN...