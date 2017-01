Universitario de Deportes: Alberto Rodríguez se incomodó con pregunta sobre Peñarol

Alberto Rodríguez atendió a la prensa tras el primer día de entrenamiento de Universitario de Deportes. Dentro de todas las consultas hubo una que no pareció de su agrado: “¿Hay alguna posibilidad de que te vayas a Peñarol?”.

“No quiero hablar de eso. Solo hablo de la ‘U’”, respondió el ‘Mudo’ Rodríguez, quien tiene una cláusula de salida en su contrato firmado con los cremas y el conjunto charrúa lo tiene en la mira a pedido de su técnico Leonardo Ramos.

Minutos más tarde hubo una repregunta a Alberto Rodríguez sobre si se mantendrá hasta el final de la temporada en Universitario de Deportes. Esta vez no eludió la interrogante, pero prefirió no asegurar nada. “Yo he firmado por la ‘U’ un año, así que espero seguir aquí”, apuntó.

De otro lado, el zaguero saludó la contratación de Juan Manuel Vargas, quien fue la atracción en el inicio de la pretemporada. Fue su compañero en la Selección Peruana y afirmó que será un gran aporte, más allá de que se encuentra falta de ritmo.

“Es una jugador de selección, de jerarquía, de trayectoria. Su llegada es importante para Universitario”, puntualizó el ‘Mudo’ quien agregó que en el plantel se siente un ambiente de la bicolor debido también a la presencia de otros seleccionados como el arquero Carlos Cáceda y el lateral Aldo Corzo.

