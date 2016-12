En su casa de La Molina, Aldo Corzo no le escapa a la Navidad. Tiene el muñeco de Papa Noel en su sala y el arbolito junto a los regalos, aunque él ya tuvo el suyo. “Firmar por Universitario de Deportes es algo maravilloso, todavía no me lo creo”, le dice emocionado a Depor. Como para cerrar un año redondo.

Estabas entre Alianza y la ‘U’, ¿Por qué te decidiste por los cremas?

Por el proyecto, por el interés. Se siente bien estar entre dos grandes. Tuve un año regular y por eso se interesaron en mí. Y estoy feliz de haber firmado por Universitario de Deportes.

¿Eres el jugador ideal para lo que representa la ‘U’?

Por mi carácter doy todo, dejo todo en la cancha. Y aquí, obviamente, voy a poner harta garra. Es parte de mi juego. Eso es lo que puedo prometer.

Con ‘Muni’ enfrentaste a varios de este plantel, ¿será un alivio tenerlos ahora como compañeros?

Claro, porque a veces sufría con Guastavino, Manicero, Andy (Polo), la ‘Hiena’ Gómez. Es más, pienso que si Ruidíaz y Flores no se iban de la ‘U’, ganaban el título.

El reto inmediato es la Copa, ¿se ilusionan con eso?

Es mi más grande ilusión ahora. Siento que tenemos un equipo para dar qué hablar en la Libertadores. Es un torneo lindo para ser protagonistas.

¿Piensas que ya eres fijo en la selección?

Al menos me gané un sitio en la mente de Ricardo Gareca. Y lo tengo que cuidar como oro en cada partido, en cada entrenamiento. Ese puesto me costó bastante esfuerzo.

¿Crees que llegarás a la próxima Eliminatoria?

Por edad, con lo justo (tendrá 30 años en 2019). Con Luis (Advíncula) y Renzo (Revoredo) competiremos por un puesto.

