Fueron temporadas distintas, pero Álvaro Recoba y Carlos Bueno tuvieron la posibilidad de jugar en Universitario de Deportes. Ambos cracks uruguayos le confesaron a Depor sobre esa posibilidad de arribar a Ate. ¿Qué sucedió? Acá te lo contamos.

Álvaro Recoba confirmó el interés de Universitario de Deportes para que juegue ahí, pero nunca se supo por qué se cayó la transferencia al elenco crema. Por esa razón, el 'Chino' comentó a Depor el motivo de que no se haya concretado su pase.

"En su momento hubo un acercamiento por 'Chemo' del Solar con el club. Él era su técnico. Sí hubo un contacto para jugar en ese equipo, pero la realidad es que yo estaba bien en Uruguay", fueron las primeras declaraciones de Álvaro Recoba

Luego Recoba profundizó un poco más sobre el tema de su posible llegada a la 'U': "Yo pedí una cierta cantidad de dinero, que bueno era muy elevado, donde en los lugares que me llamaran me dijeran que no y eso es lo que sucedió (risas). Esa es la realidad, pero básicamente lo hacía porque cuando regresé de jugar en Europa, mi idea era no salir de Uruguay".

'El Chino' agregó que "sí aceptaban esa cantidad de dinero que pedía" se hubieran podido sentar a conversar. "Inclusive recuerdo que hablé con 'Chemo' para que me comenté del proyecto que tenía pensado conmigo y seguramente lo que pedía no estaba acorde con su presupuesto".

Por su parte, Carlos Bueno señala que en el 2012 recibió una propuesta para jugar en Universitario. ¿Por qué no aceptó?. Acá lte contamos a versión delantero charrúa.



"Sí hubo un interés hace cinco años cuando yo jugaba en Querétaro de México (2012), fueron las primeras declaraciones del delantero uruguayo Carlos Bueno a Depor.

"El contactó fue a través de mi agente. No se llegó a un acuerdo por qué tenía contrato acá en México y la cláusula de salida no la podía pagar Universitario, dado que era muy elevada. Me hubiese gustado jugar ahí, pues Cazulo siempre me habló maravillas de la liga peruana", finalizó el delantero uruguayo.