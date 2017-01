El interés es concreto, pero aún no se puede dar por finalizada la operación. Andy Polo, actual volante de Universitario de Deportes, pegaría el salto al Fútbol Mexicano para jugar por el Monarcas Morelia junto a Raúl Ruidíaz; sin embargo, aún falta definir detalles para que pueda volver al extranjero.

Como se recuerda, el volante de 22 años se encuentra cedido a préstamo en la 'U' hasta mitad de la presente temporada. El club dueño de su carta pase es el Millonarios de Colombia y la negociación tiene que ser directamente con ellos. Además, la oferta es por compra y eso seduce a los cafeteros para venderlo y hacer 'caja' con Andy.

En esa línea, Depor se contactó con el agente de Andy Polo, quien aseguró que 'sí hay una propuesta (del Monarcas Morelia) para él'. No obstante, admitió que 'todavía no está cerrado el tema hasta que se pongan de acuerdo con Millonarios de Colombia'. Universitario no podría hacer algo para evitarlo.

Eso sí, en Universitario tendrán que estar a la espera de la decisión que tome el Millonarios en conjunto con Andy Polo y el Monarcas Morelia. Solo falta el acuerdo entre las instituciones para que el volante viaje a México y se enrole a las prácticas junto a Raúl Ruidíaz.

De concretarse el fichaje de Andy Polo por el Monarcas Morelia, esta sería la segunda oportunidad que tendría el joven mediocampista en el extranjero: la primera de ellas fue en el Inter de Milán en el 2013 y luego en Millonarios en el 2014. Además, Universitario de Deportes sufriría una sensible baja para la Copa Libertadores.

