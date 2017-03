Universitario de Deportes: 5 claves de su primera victoria en el Torneo de Verano 

Universitario de Deportes acabó con la mala racha de cinco partidos sin ganar y consiguió sumar de a tres ante Deportivo Municipal por la sexta fecha del Torneo de Verano. El único gol del encuentro lo anotó Jersson Vásquez. Revisa las claves del partido.

1. Mostró una mejor cara, pero...

Los cremas dominaron el partido ante Municipal. No abusaron de los pelotazos y mostraron un mejor nivel. Pero sufrieron. Tuvieron varias, pero solo anotaron gracias a un remate de Vásquez. Y el 1-0 final fue, en parte, por la poca efectividad del rival, que falló hasta tres chances claritas. Sin embargo, y pese a que aún no convence, la ‘U’ ganó, puso fin a la mala racha y comenzó a escalar.

2. 'Academia' de errores

A pesar de que ‘Muni’ no inquietó tanto como en otros partidos, tuvo hasta tres ocasiones claras para anotar. Esta vez el arco parecía estar cerrado. Le pasó primero a Diego Mayora, quien se quedó solo con Carlos Cáceda, pero su cabezazo fue directo a las manos de la ‘Pantera’. Acto seguido, Álvaro Medrano no impactó bien un centro. Para colmo de males, el ‘pana’ Sergio Moreno le ganó una dividida a Aldo Corzo en el área crema, pero cuando más difícil era fallarla, le apuntó a la tribuna. El momento no es el mejor para la ‘Acadé’. Con dos derrotas ‘al hilo’, y una pequeña discusión al final entre los referentes, es momento de poner paños fríos para encaminar el rumbo.

3. La lleva con 'pana'

Luis Tejada se las ingenió para ser el más peligroso en el ataque de la ‘U’. Aunque esta vez, fue más decisivo en la generación de juego que en la resolución de las ocasiones de gol. Lo bueno es que el ‘Pana’ no da por perdido ningún balón. Ni siquiera el pase largo de Horacio Benincasa para el gol de Jersson Vásquez. Si bien no logra tocar la pelota, desacomoda a Aldair Salazar y le genera el espacio a su compañero. Y eso es una constante en su juego. Tejada tiene el mérito de distraer a los centrales rivales y puede elaborar más jugadas y no solo aguantar los pelotazos. Con un poco más de puntería, esta ‘U’, con Tejada como referente de ataque, le dará más alegrías a sus hinchas.

4. Tito, otra figura

La mueve, encara, mete, se lleva a dos o si quiere a tres. Así de pícaro es Raúl Tito. Cuando tiene la pelota no hay quien lo pare, y se crece a pesar de su 1.63 cm. Con esa estatura, cualquiera pensaría que siempre está en desventaja, pero no es así. Se las ingenia para escabullirse y hasta mete cuerpo para cubrir el balón. El sábado, el volante se robó el show. Tenía que lucirse, pues era su primer partido como titular en la temporada. Y lo logró. Le dio más fútbol y frescura a Universitario de Deportes. Fue la pesadilla de la defensa edil y tuvo como loco a José Guidino. Y no se quedó estancado en la izquierda: también llevó peligro por derecha y el medio. “Fue el mejor partido que jugué con la ‘U’", dijo emocionado.

5. El 'Loco' mostró más fútbol

Juan Vargas está jugando más minutos que los que normalmente suele hacerlo. Ante Municipal, el ‘Loco’ disputó 83’ y se puede notar que el físico le está respondiendo cada vez mejor. Corre más y participa más de la jugadas. Hasta probó de tiro libre, pero la pelota chocó en la barrera edil. “El triunfo tenía que llegar, era solo una mala racha. Estamos más unidos que nunca. Buscamos el resultado y lo logramos”, apuntó el capitán crema, quien esta vez se entendió bien con Figuera en la volante.

