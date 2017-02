Universitario de Deportes descartó la llegada de Noel Sanvicente

En Universitario de Deportes nadie habla claro sobre la situación de Roberto Chale. Los dirigentes gambetean las preguntas y aseguran que todo se informará a través de un comunicado emitido por el club. No obstante, en medio de ese silencio, lo que si quedó descartado es que se esté negociando con el entrenador venezolano Noel Sanvicente.

El gerente general de Universitario de Deportes, César Vento, señaló que es falso toda especulación acerca de las negociaciones con el actual DT de Caracas y también dijo que desde Venezuela lo llamaron para pedirle que no perjudique al equipo de la capital llanera.

"No hay nada con Sanvicente, me parece de muy mal gusto que se haya especulado de esa manera con el tema. Incluso me han llamado periodistas y gente de Caracas para pedirme que no sabotee el plan que tiene el entrenador con su actual equipo", señaló Vento en Capital.

Sobre la continuidad de Roberto Chale, el dirigente evadió las pregunta diciendo que "ahora él es el entrenador de Universitario de Deportes y que respetan eso".

Por otro lado, Juan Carlos Ortecho, gerente de comunicaciones crema, dijo que "es totalmente falso que a Chale se le haya condicionado a ganar los próximos 3 partidos para que se quede".

