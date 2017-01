Universitario de Deportes desmintió que defensa uruguayo llegue a prueba

Llegó, se puso la camiseta, dijo que todo está encaminado con Universitario de Deportes y horas después, le dijeron que no va. El defensor uruguayo Rodrigo Chocho ha vivido unas horas muy agitadas en Lima, a la que llegó y se presentó como el jugador que estará un periodo de prueba a tienda crema, pero el departamento de prensa del club se encargó de desmentirlo.

“Desmentimos la versión de que el señor Rodrigo Chocho haya sido contratado o venga a prueba al club Universitario de Deportes”, dijo el jefe de prensa Patricio Hinojosa y minutos después fue el mismo gerente de comnicaciones, Juan Carlos Ortecho quien corroboró la información.

“Me enteré lo de Rodrigo Chocho por internet. No hay nada oficial, ni está a prueba, ni es jugador de Universitario. No tengo más referencias que las noticias que he visto”, señaló el periodista.

Y sobre la partida de Alberto Rodríguez a Peñarol de Uruguay, el gerente de comunicaciones del cuadro merengue señaló de que “A la ‘U’ nadie ha llamado por Alberto Rodríguez. Él tiene contrato con nosotros y no hablaremos sobre especulaciones, sino sobre la realidad, y esta es la nuestra”, indicó.

Por ahora, los merengues siguen contando con Alberto Rodríguez, Horacio Benincasa, Werner Schuller y John Galliquio como zagueros centrales.

