Universitario de Deportes: Edison Flores puede pegar la vuelta al cuadro crema

Son de países diferentes, se llevan cuatro años y le pegan a la pelota con distinto pie, pero tienen algo en común: ambos interesan a Universitario de Deportes. Pablo Lavandeira y Edison Flores están en los planes de la administración crema para la próxima temporada.

El nombre del uruguayo fue el primero que sonó en Ate. Primero fue ofrecido y luego el cuerpo técnico lo pidió. Además, el exjugador de Deportivo Municipal dejó en claro que quiere seguir jugando en la capital. “Tengo intenciones de volver a Perú, me gustaría regresar a Lima. He hablado con mi representante y le he dicho eso”, contó en radio Capital.

Entérate aquí ► Fichajes 2017: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano

Sin embargo, ‘Orejas’ tiene más chances. Su pase pertenece al Aalborg de Dinamarca, pero se podría llegar a un acuerdo para que vuelva a préstamo, por lo menos, por seis meses.

“No hay que descartar a ninguno de los dos”, nos dijo la administración. Uno de ellos será crema el próximo año. Sin embargo, recién en las próximas horas se definirá quién. Es cuestión de esperar.

EDISON FLORES

Es de la casa. Ya lo conocen y la camiseta no le pesa. Es de la cantera y, pese a tener 22 años, es uno de los referentes. Es más, esta temporada llegó a ser el capitán del equipo, tras la salida de Raúl Ruidíaz.

Por ambas bandas. ‘Orejas’ es netamente zurdo, pero puede jugar también por la banda derecha, con perfil cambiado. Su técnica y velocidad son otros de sus aportes en la cancha.

Ahorra cupo y dinero. Además de que llegaría solo a préstamo -–se ahorraría dinero si se llega a un acuerdo con el Aalborg–, Flores es peruano: no ocupa plaza de extranjero.

PABLO LAVANDEIRA

Pedido. Fue una solicitud de Roberto Chale y su cuerpo técnico a la administración. Los cremas lo quieren para reforzar el mediocampo de cara a la Libertadores.

Hay interés. Se sabe que no es caro y está dentro del presupuesto. Además, el interés es de ambas partes: Lavandeira fue ofrecido a la ‘U’ hace aproximadamente un mes.

En contra. Ocupa plaza de extranjero. Además, suele jugar como volante ofensivo, una posición en la que la ‘U’ tiene variantes. Eso sí, también puede retrasarse un poco.

(Te puede interesar ► Los 10 mejores goles del Descentralizado 2016)

(Gánate con este video ► Negro y Blanco: vacílate con la broma que le jugó Alan a Coki)