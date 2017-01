Las sonadas incorporaciones de Universitario de Deportes ilusionan a sus hinchas, pero también generan cierto temor sobre si el club está en capacidad de mantener la plantilla. El administrador merengue, Carlos Moreno, salió al frente para aclarar el panorama.

"En absoluto, (la 'U' no es el nuevo millonario). El club está sometido a un proceso concursal. Solamente hay que actuar con responsabilidad e inteligencia, siendo creativos en algunas contrataciones. Sobre esa base estamos contratando jugadores de jerarquía. Ellos también creen en el proyecto que estamos armando", declaró Moreno.

Universitario aclaró la situación contractual de Alberto Rodríguez

Si bien el presupuesto del equipo se incrementó en 3.9%, el administrador afirmó que eso no afectará en nada las arcas cremas. Explicó que el porcentaje agregado fue sustentado con la reducción de gastos del área administrativa. "No estamos gastando más plata que el año pasado", apuntó.

Como una muestra de las gestiones, Moreno puso el ejemplo de Juan Manuel Vargas, quien se codeaba con las estrellas de España el año pasado. Contó que el 'Loco' se acomodó a la realidad del club. "Juan está perdiendo mucho dinero para venir", dijo. Los cremas buscan explotar al jugador tanto en lo deportivo como en lo comercial.



En ese mismo sentido, el administrador de Universitario de Deportes indicó que el objetivo de los refuerzos de jerarquía, además de los resultados, es que también se refleje en las taquillas. Por eso, hizo un llamado a los hinchas.

"Nosotros esperamos llevar no menos del promedio que del año pasado. El club, la administración ha hecho un esfuerzo para traer este nivel de jugadores y participar de manera debida en la Copa Libertadores y lo que queremos es contar con el apoyo del hincha", puntualizó.

LA PALABRA DE GERMÁN



Germán Leguía, quien trabajó con la anterior administración, no cree en la palabra de Carlos Moreno sobre el presupuesto. Recordó que 3 de los refuerzos fueron ofrecidos en la temporada pasada, pero no se aceptó a ninguno porque no habían los recursos para pagarles.

"Sinceramente no creo que a Juan Manuel Vargas le estés pagando lo mismo que a Trauco. Espero de todo corazón que no vuelvan aquellos tiempos en que la 'U' hacía titulares por no pagarle al plantel", declaró a Depor.

