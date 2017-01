Luis Tejada arribó al Perú este miércoles por la noche. El delantero atendió a la prensa y prometió compromiso para lograr la estrella 27. Aseguró además estar ansioso de sumarse a la pretemporada de Universitario de Deportes para conocer de cerca de una vez a Juan Manuel Vargas y compañeros.



Y así fue como Luis Tejada hizo posible su anhelo. El ‘Pana’ entrenó por primera vez en Campo Mar. El delantero estuvo acompañado de Hernán Rengifo, su excompañero en Juan Aurich. En Chiclayo, hicieron dupla y en tienda crema proyectan utilizarlos a ambos desde el vamos para inyectarle agresividad al ataque de Universitario de Deportes.



El año pasado, Hernán Rengifo jugó 15 partidos con Universitario de Deportes y alcanzó un promedio de gol interesante: anotaba cada 141 minutos. Por su parte, Luis Tejada superó al ‘Charapa’ en esta competencia: el ‘Pana’ anotaba cada 131 minutos.



Luego de su paso histórico por Juan Aurich, Luis Tejada dejó el cuadro chiclayano por problemas económicos que atraviesa la institución, según declaró el propio delantero. El panameño, también, dijo no considerarse “traidor”.



"No soy un traidor ni un vende patria. En el Juan Aurich no tenían para pagarme. Los directivos del club se lo dijeron a mi empresario. Yo no arreglo mi situación. Yo tenía contrato, es cierto. ¿Cómo me puedo quedar en un club si no me pueden pagar? No puedo jugar gratis", dijo Luis Tejada en una entrevista a _SomosLaSele_.

