Universitario de Deportes pedirá el préstamo de Edison Flores 

¿Vuelve a Universitario de Deportes? Podríamos hablar solo de los -4°C. que tiene que soportar en el invierno de Aalborg –y que afectan su salud–, pero seríamos injustos. El idioma, por ejemplo, es otro de los ‘contras’ que tiene Edison Flores en Dinamarca: no habla inglés y menos danés. Le cuesta comunicarse con sus compañeros y el DT.

No queda ahí. ‘Orejas’ no juega desde el 4 de noviembre. Desde entonces, su equipo tuvo seis partidos, pero él no entró a la cancha. Y el último sábado, en el primer amistoso de 2017, no fue considerado ni en lista. Eso no solo afecta su ritmo futbolístico, sino sus chances de seguir jugando en la selección.

Edison Flores lo sabe. Por eso, aunque a fines de 2016 descartó volver a Universitario de Deportes, ahora pi- dió hacer un esfuerzo para volver a vestir de crema. Se lo hizo saber no solo a su representante, sino también a la gente del club.

La ‘U’ lo quiso siempre, pero la idea de contar con él creció con la salida de Andy Polo. La idea de los merengues es llegar a un acuerdo con Aalborg para que Edison Flores llegue a préstamo por seis meses. No será sencillo –el club danés no quiere soltarlo–, pero se hará el intento.

Hay plan B

La otra opción en Universitario de Deportes es un extranjero. La administración confía en que se aumentará un cupo y podrían contar con alguien de afuera. Si bien aún no se maneja un nombre, se sabe que César Vento y Carlos Moreno viajarán tres días a Colombia para ultimar detalles del amistoso ante Once Caldas. En las próximas horas podría haber novedades.

