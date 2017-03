Universitario de Deportes: pros y contras de que el comando técnico se quede 

Solo jugó por Universitario de Deportes. Desde 1985 hasta 2004. Durante esos 19 años, vivió en el Lolo Fernández, salió ocho veces campeón y, por su juego aguerrido, se ganó la ‘chapa’ que tiene hasta ahora: ‘Puma’ Carranza.

José Luis, asistente de Chale, es actualmente el DT interino de la ‘U’. Al menos mientras el ‘Tío Terrible’ se recupera. Sin embargo, los hinchas le piden que dé un paso al costado. No porque discutan su amor por la crema, sino porque el momento del equipo parece no dar para más: ha sumado solo seis de 24 puntos y es penúltimo de su grupo.

Él ha sido claro: no renunciará porque “es de cobardes”. La única manera de que deje el cargo es que la administración de Universitario de Deportes decida su salida. Pero no es tan fácil. La dirigencia está dividida: la mitad quiere cambiar de aires y la otra mitad confía en mantener a Carranza y compañía.

¿Qué pasará?

El lunes en la noche, se realizó una reunión para tratar este tema. César Vento está de acuerdo en darles otra oportunidad, pero la presión podría hacerle cambiar de parecer. Si viene un nuevo DT a Universitario de Deportes, todos los que están ahora se van. Es decir, habría una limpieza total de la casa y se comenzaría desde cero en el clásico. Sin embargo, eso no se sabrá hasta que se tome una decisión. Veremos.

PROS DE QUE SE QUEDEN

>> Ya conocen al grupo. Están al mando desde hace un año y medio. Hay confianza con el plantel.



>> El club ahorra gastos. Si se quedan, no hay que pagar la cláusula. Sería un gran ahorro.

CONTRAS DE QUE SE QUEDEN

>> Diversas opiniones. Si bien la relación no es mala, algunos jugadores esperan un cambio de comando técnico.



>> No hay buen juego. Puro pelotazo. Y no hay resultados: solo un triunfo en ocho partidos.



>> Poca experiencia. Pese a que han estudiado para ser DTs, ninguno había dirigido antes.



>> No hay un líder. Con Chale lejos por licencia, el equipo no cuenta con una cabeza fija.

