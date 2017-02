Universitario de Deportes: las razones por las que perdió ante Alianza Lima

A los 26 minutos Hernán Rengifo tuvo en sus pies, y en el área chica, la oportunidad perfecta para cambiar la historia de este clásico. Tras salir bien parado de los primeros minutos de presión íntima, Universitario de Deportes se hizo dueño del partido y tuvo con la del 'Charapa', y unas cuantas más del 'Pana', opciones para salir de Matute con un rostro diferente. Pero ¿Qué pasó?

La dura falta de Juan Vargas sobre Vílchez que le costó una amarilla y armó la trifulca en Matute

Al fútbol no le importa lo que generes si no logras invocarla, y ese fue una razón de peso por la que Universitario se va de Matute con las manos vacías. Una, porque hubieron otras que a continuación detallaremos.

Desaprovechó las pocas chances que generó: Tampoco podemos decir que fueron muchas, pero sí claras. Con el peligro suficiente como para dar un golpe en el partido y cambiar la historia. No obstante, la 'U' no estuvo fino. A pesar de hacer algo que no se había hecho hasta ahora (arrancar con Tejada y Rengifo) el equipo de Chale no encontró el gol y permitió que Alianza crezca.



Abusó del juego brusco: Frustrado por las chances que dejó escapar, Universitario confundió el camino y abusó de la falta para recuperar la pelota. Juan Vargas le dio un equilibrio diferente al equipo, el que quizá faltó ante Capiatá. pero también dejó la pierna cuando no era necesario y eso contagió a sus compañeros.



En especial a su pareja en la volante Arquímedes Figuera, quien ya acumula dos rojas en 4 partidos con la 'U'. Algo que preocupa mucho.

No supo reponerse: El gol de Pacheco llegó en un momento 'chato' del partido. No había peligro en las áreas desde hace algunos minutos y en la 'U' cayó como un 'baldazo de agua fría' del cual nunca pudo reponerse.



Todo lo contrario para Alianza, que a partir de este momento aprovechó la confusión del equipo de Chale para comenzar a asociar y jugar lejos de su arco.

Como Marquinho en los clásicos: el golazo de tiro libre de Pacheco

No funcionaron las variantes: A chale no le funcionaron los cambios, y tampoco el planteamiento inicial. Al final Tejada tuvo que replegarse para dejar a Rengifo de punta en una labor que le correspondía, naturalmente, a otro jugador.



Manicero y Guastavino trascendieron casi lo mismo. Gómez, fue pensado para antes del gol de Alianza, y entró con la desesperación de empatar el partido. No rindió. Y bueno, lo del 'Mudo' por lesión si respondió a una necesidad del partido.

NO DEJES DE LEER