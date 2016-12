Universitario de Deportes se refuerza para la Copa Libertadores y el Descentralizado del próximo año y en los planes estaba Edison Flores, hoy en el Aalborg de Dinamarca. Sin embargo, los cremas esperaban poder llegar a un acuerdo para un préstamo, por lo menos, por seis meses.

El jugador habló sobre esta posibilidad en una entrevista con Agref, agencia que lo representa, y descartó volver al fútbol peruano por ahora.

“Sé del interés de Universitario de Deportes hacia mí y lo agradezco muchísimo. En un futuro estoy convencido que volveré a vestir la camiseta crema, pero en estos momentos estoy enfocado en lo que se viene con mi club. Viajo a Dinamarca en los próximos días y estaré centrado en lo que vaya a venir”, comentó.

Sobre su experiencia en el Aalborg aseguró: “En esta primera parte he estado en mi proceso de adaptación, tratando de unirme al equipo, conocer a mis compañeros, al cuerpo técnico. Me ha ido bien, he jugado todos los partidos en los que estuve disponible”.

“El fútbol danés se caracteriza por un ritmo de ida y vuelta, y me piden mucho eso. Me comentan que nunca debo perder eso. También me piden que al momento de atacar, haga lo mío e intente crear ocasiones de peligro”, agregó Flores.

Edison Flores cerró la entrevista contando sus metas para 2017: “Mi objetivo es superar lo que hice en este 2016 que para mí fue muy positivo. Quiero mejorar, hacer más goles, más asistencia y seguir sumando partidos”.

