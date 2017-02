Roberto Chale, el entrenador que más tiempo ha durado en Universitario en los últimos años

Roberto Chale vive su momento más crítico como entrenador de Universitario de Deportes. Tras el mal arranque en el torneo local y la eliminación de la Copa Libertadores, muchos hinchas piden su destitución. Curiosamente, el 'Niño Terrible' es el entrenador con más meses consecutivos en la 'U' estos últimos años.

La nueva estabilidad crema



Universitario de Deportes no la pasaba bien en el campeonato de 2015. El cuadro crema coqueteaba con los puestos de descenso, y la gota que derramó el vaso en la fue la derrota ante Unión Comercio en la primera fecha del Clausura. Esto ocasionó la salida de Luis Fernando Suárez como su entrenador.



Rápidamente, la institución estudiantil designó a Roberto Chale como director técnico. Muchos no confiaban en él, pero la 'U' llegó hasta la Copa Sudamericana, y así, el ex futbolista de la Selección Peruana se ganó su renovación para la siguiente temporada.

Roberto Chale en su presentación como nuevo entrenador de Universitario, en 2015. (USI) Roberto Chale en su presentación como nuevo entrenador de Universitario, en 2015. (USI)

Roberto Chale se mantiene en el cargo desde hace 17 meses, contando desde inicios de setiembre de 2015 (1). A pesar de su descansos médicos y polémicas, los últimos 67 partidos de Universitario de Deportes han sido dirigidos por él.

Si buscamos al último estratega en permanecer tanto tiempo en la dirección técnica de la 'U' debemos volver a la primera etapa de 'Chemo' del Solar (2), y también hasta 16 años atrás. Entre 1999-2001, el mismo Roberto Chale permaneció 21 meses consecutivos en Ate (3). En ese lapso de tiempo, logró dos títulos nacionales.

La dura realidad



Luego del tricampeonato de Universitario de Deportes (1998-2000) para el equipo estudiantil ha sido una odisea que un entrenador dure, al menos, un año completo. Solo cinco entrenadores han podido hacerlo en el siglo XXI: Gareca, Reynoso, 'Chemo', Comizzo y Chale.



Pero este no es un tema solo de la 'U', es del fútbol peruano en general. En el Descentralizado 2017, Melgar es el club que más tiempo lleva con el mismo entrenador: Juan Reynoso llegó en 2014, y aún se mantiene en el cargo.



Son diez los clubes que han cambiado entrenador para esta temporada. Entre los otros siete que no han cambiado de entrenador, dos dirigieron por completo en la temporada anterior. La 'U' y Melgar son los únicos que han mantenido a sus entrenadores desde, mínimo, 2015.

Club Entrenador Llegó Partidos seguidos FBC Melgar Juan Reynoso 2017 145 Universitario Roberto Chale 2015 67 Sport Huancayo Diego Umaña 2016 50 Deportivo Municipal Marcelo Grioni 2016 45 Academia Cantolao Carlos Silvestri 2016 32 UTC Franco Navarro 2016 23 Alianza Atlético Nahuel Martínez 2017 2 Ayacucho FC Francisco Melgar 2017 2 Comerciantes Unidos Jorge Aravena 2017 2 Real Garcilaso Duilio Cisneros 2017 2 Sport Rosario Gerardo Ameli 2017 2 Sporting Cristal José del Solar 2017 2 Unión Comercio Julio César Uribe 2017 2 U. San Martín Orlando Lavalle 2017 2 Alianza Lima Pablo Bengoechea 2017 1 Juan Aurich Wilmar Valencia 2017 1

Quizás esto no sirve para afirmar que sea bueno o malo. Sporting Cristal logró el último título nacional bajo el mano de Mariano Soso, quien cumplía su primera temporada en el Rímac. De los últimos diez campeones nacionales, siete contaron con entrenador debutante.

Año Campeón Entrenador 2016 Sporting Cristal Mariano Soso Debut 2015 Melgar Juan Reynoso Segundo año 2014 Sporting Cristal Daniel Ahmed Debut 2013 Universitario Ángel Comizzo Debut 2012 Sporting Cristal Roberto Mosquera Debut 2011 Juan Aurich Diego Umaña Debut 2010 U. San Martín Aníbal Ruiz Debut 2009 Universitario Juan Reynoso Debut 2008 U. San Martín Víctor Rivera Tecer año 2007 U. San Martín Víctor Rivera Segundo año

Juan Reynoso está dirigiendo a Melgar desde el Descentralizado 2014. (USI) Juan Reynoso está dirigiendo a Melgar desde el Descentralizado 2014. (USI)

(1) Roberto Chale no dirigió en banca, pero ya era técnico de Universitario de Deportes en el triunfo ante Alianza Atlético el 3 de setiembre de 2015. Su primer partido en banca fue el diez días después ante UTC.

(2) José 'Chemo' del Solar dirigió desde Sport Boys 1-2 Universitario de Deportes (29/08/2010) hasta Universitario de Deportes 3-1 Sport Huancayo (26/05/2012)

(3) Roberto Chale dirigió desde Universitario de Deportes 6-1 Imi (22/08/1999) hasta Estudiantes de Medicina 2-1 Universitario de Deportes (13/05/2001)

Información de las fechas de partidos: Ricardo Figueroa - Depor