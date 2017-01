“Todo lo que hoy comuniqué fue lo que me comunicó mi empresario. Incluso lo del contacto con el ‘Puma’ (Carranza). Yo no hablé nada directo con nadie”, fueron las primeras palabras de Rodrigo Chocho, tras enterarse de lo dicho por el Gerente de Comunicaciones de Universitario de Deportes, Juan Carlos Ortecho, quien negó rotundamente que el uruguayo vaya a pasar pruebas en el equipo crema.

El uruguayo llegó a Lima la mañana del martes y, en el aeropuerto, contó que pasaría pruebas en Universitario. Por la tarde, señaló que sus declaraciones fueron acorde a lo conversado con su empresario, quien habría tenido contacto con José Luis Carranza, asistente de Roberto Chale.

“No tengo más que decir. Lo que hoy conté y dije (en el aeropuerto) fue lo que mi empresario me dijo. Es más, yo mismo me pagué el pasaje buscando una oportunidad”, le contó Rodrigo Chocho a Depor.

“Yo no esperaba a la prensa. Nunca lo imaginé. No quiero quedar como que exigí o inventé algo. Por eso, cuando me preguntaron cuántos días era la prueba, no respondí, porque no lo sabía”, culminó.

