El fútbol ahora se juega en cada esquina de Panamá, en parte gracias a Luis Tejada. No lo digo yo, lo afirman en el país centroamericano. Y, ¿por qué no creerlo? La historia del delantero de Universitario parece el cuento de hadas de cualquier chico que crece en un barrio ‘turbio’ y luego se convierte en el ídolo de todo un país. Sus goles han hablado por sí solos, sus celebraciones han evocado - en cada partido - a la bandera de Panamá y su madurez en el campo como fuera de este lo han convertido en un ejemplo de superación para sus más jóvenes compatriotas. Ese es el ‘Pana’ Tejada, quien ha sido descrito– en este informe – por cuatro personas muy cercanas a su círculo futbolístico como íntimo.



El mejor futbolista del siglo XX de Panamá (Dely Valdés), el técnico que vio sus condiciones y le dio la oportunidad en este deporte (Alfredo Poyatos), su tío (Roberto Hansell) y uno de sus mejores amigos (Ricardo Phillips) han contado varios pasajes concernientes al mejor delantero extranjero del Perú en los últimos años. Y cada textual como escena descrita por cada uno de ellos nos hará entender un poco más a un jugador que – valga la camiseta que use en el fútbol peruano – siempre será respetado y querido por todos los hinchas.



LOS CAMINOS DE LA VIDA

Tejada pudo morir en un accidente automovilístico hace 12 años. Cuando dejaba el Envigado de Colombia para emigrar al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, el ‘Pana’ sufrió el momento más duro de su carrera cuando chocó su vehículo de manera vertiginosa. “Pudo perder la vida y Dios quiso que no sea así”, cuenta su amigo Ricardo Phillips en una corta conversación telefónica desde Panamá. El destino – en ese entonces – lo regresaba su país para que un par de años después deje su sello en el América de Cali y Millonarios, y sea ese el camino que le marque su venida al Aurich de Chiclayo en el 2010. Luego la historia es conocida.



Dely Valdés – ahora viviendo en España – se emociona cuando le contamos sobre su ex dirigido en Panamá. “En los últimos años ha sido un referente importante para nuestro país. Su desempeño y capacidad goleadora lo ha llevado a ser una pieza importante en los equipos en donde juega. Luis es un ejemplo y lo ha ido demostrando con los años”, señala el delantero con paso en el PSG, Málaga y Real Oviedo, entre otros equipos. No es para menos. El ‘Pana’ ha demostrado con los años que pocos jugadores aguantan la pelota como él y tienen esa perseverancia que le han valido destacar en varios países del mundo, con Perú incluido.



PASADO PICANTE

De chico, criado en la calle principal de San Joaquín en Panamá, un barrio que se parece mucho a Brasil según nos relata Alfredo Poyatos, Tejada creció en uno de los barrios temidos de su ciudad. “Es un lugar picante, bien difícil. Luis sacó a su familia adelante a base de mucho esfuerzo”, señala el entrenador que vio de recogepelotas a Tejada – cuando era adolescente – y le invitó que se entrene con el Tauro FC. “Recuerdo que cuando le dije que trajera sus datos para entrenar, no me creía y veía como sus ojos brillaban de la emoción”, agrega Poyatos, que destaca cómo el ‘Matador’, como se le conoce en su país, ha sido una puerta para otros chicos que han podido migrar al fútbol peruano, así como otros lugares de Latinoamérica.



Tejada siempre ha admirado al ‘Matador’ Salas por la frialdad del chileno para definir en el área chica, nos dice su tío Roberto Hansell, como nos revela que de chico le decían ‘Curco’ por su padre y ’Pirulo’ por cómo era su forma de pelo. Ahora los apodos son de menos, Tejada aprovechó sus cualidades para el fútbol y hoy en día, todos aseveramos que es quizás el atacante con mayor peligro en el fútbol peruano. Los pasajes de vida de Tejada han sido descritos y, por ahora, el delantero no mira el pasado; solo se concentra en el presente y en eso que siempre le ha quitado el sueño desde chico: el gol. Ya tiene dos en la ‘U’, probablemente sean mucho más con la camiseta crema.



