A su llegada a Lima, el defensa de Universitario de Deportes, Werner Schuler, habló fuerte sobre su expulsión en Cajamarca. Pare el ex Melgar, el juez trató de perjudicar a los cremas y lo sacó del partido sin motivo.

“No sé que deporte estaba dirigiendo el árbitro. Todos las faltas las cobraba. No entiendo por que me saca la primera amarilla, si fui hablar muy respetuosamente con él. Y la segunda no considero que haya sido para tarjeta", señaló el jugador de Universitario de Deportes.

"Ahora nuestro objetivo es el Clausura, esperamos salir victoriosos para estar en la final", agregó.

Werner Schuler, tuvo que ingresar al campo cuando se produjo la lesión de Alberto Rodríguez en el tobillo izquierdo. Era un cambio inesperado para la ‘U’, porque el entrenador Pedro Troglio, ya preparaba un cambio ofensivo para conseguir el triunfo en el estadio Héroes de San Ramón.

El zaguero de Universitario de Deportes no podrá jugar la última fecha del Torneo Apertura ante Cantolao y el comando técnico ‘crema’ deberá preparar cambios en la línea defensiva, pues aún no se conoce el estado de salud de Alberto Rodríguez.

Tras haber perdido ante UTC, Universitario de Deportes ya no cuenta con ninguna chance de salir campeón del Torneo Apertura y ahora solo se enfoca en voltear la página para la última parte de la temporada.

