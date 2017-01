Luis Cordero decidió colgar los chimpunes luego de 19 años como futbolista en los que fue tricampeón con Universitario de Deportes, ganó el Torneo del Inca, la Segunda División y la Copa Perú. Aunque, eso no significa que el 'Pompo' se alejará del deporte rey pues ya se graduó de técnico y espera dirigir pronto.

Depor conversó con Luis Cordero, ex futbolista tricampeón con Universitario de Deportes, y nos contó todas su metas. Dirigir a Carlos A. Mannucci, los cremas y la selección son algunos de sus retos. Pero sabe que primero debe quemar etapas. Aquí la nota.

¿Luis ya con el carnet de técnico, una nueva experiencia en tu carrera?

En realidad se empieza de cero, vamos a empezar a trabajar con el cuerpo técnico donde está mi 'compare' Carlos Fernández que tiene bastante experiencia. Y eso me va a ayudar mucho para equivocarme menos.

¿Seguro que todo lo que has ganado como futbolista te puede servir para tener que inculcarle a tus pupilos y que ellos te respeten?



El pequeño plus que pueda tener es el haber podido ser campeón en todos los torneos de la Federación de Fútbol: primera con Universitario, segunda con Gálvez y Vallejo, la primera copa inca con Gálvez, la copa perú con UTC. En el nivel que me toque estar esas experiencias las voy a transmitir.

Luis Cordero jugó tres temporadas en Mannucci: 2013, 2014 y 2016. (Prensa Mannucci) Luis Cordero jugó tres temporadas en Mannucci: 2013, 2014 y 2016. (Prensa Mannucci)

¿Fue difícil para ti dejar de ser futbolista?



Sí, pero lo más difícil para mi fue el año pasado dejar Mannucci por la lesión de mi rodilla. Ya venía estudiando pero no sabía en que momento podía comenzar a ejercer. Soy sincero no estoy bien de mi rodilla y no me gusta ganarle la plata fácilmente.

¿El primer paso en tu carrera de técnico lo vas a dar en la Copa Perú?

Creo que dirigir en la Copa Perú sería lo más factible. El ser técnico en la copa no es malo. El año pasado yo estuve ayudando al profesor Fernández y me fue bien. Espero que se pueda llegar a un buen club que tenga aspiraciones.

¿Tengo entendido que uno de tus sueños es dirigir a Mannucci?



La persona que no sueña con eso para que queremos llegar a ser algo. Una de las cosas que pasa por mi mente es dirigir a Mannucci. Ya que no pude darle alegrías como jugador pues quiero hacerlo como técnico. Vamos a seguir leyendo, trabajando para que le día que el equipo del pueblo me necesite estar ahí preparado.

Luis Cordero recibió su carnet de técnico. (Difusión) Luis Cordero recibió su carnet de técnico. (Difusión)

¿Llegaste a querer mucho a Mannucci?

​

Yo me he identificado mucho con Mannucci. Se que siempre va a haber retractores, a la que no le gusta que venga un limeño y que la gente lo quiera tanto. Si la gente me quiere poner el apelativo de ídolo y que para mí es lindo no es porque yo dije que lo hagan, sino porque a ellos le nace.

¿ La selección esta dentro de tus metas y deseos?

​

Mi ilusión es dirigir a la selección, es ser campeón en Primera. Eso es lo que yo quiero, pero hay que quemar etapas y no me puedo saltear. Tengo 35 años, en el papel estoy joven para ser técnico. Seguramente me voy a equivocar muchas veces pues tienes que tomar decisiones.

¿Universitario también está dentro de tus planes como técnico?



Esto pasa por resultados. Si yo comienzo a hacer una buena campaña como técnico ellos van a poner los ojos en mí. Mi paso por la 'U' fue buena pues el último tricampeón fue la campaña nuestra. Ahora está Paolo Maldonado, el 'Goyo' Bernales, estuvo Pajuelo, Cantoro y con el 'Puma' Carranza. Gente que se identifica mucho con el club. Eso es bueno y permite pensar que en algún momento puedo llegar.



