Universitario fortalece la zona derecha del equipo: Lavandeira en los planes

Hasta ahora, lo que él ha hecho es agradecer a Municipal y publicar un video deseando felices fiestas. Sobre su futuro, Pablo Lavandeira ha preferido no decir mucho. No porque no quiera, sino porque no sabe. Al terminar el torneo, se fue a su natal Uruguay y, desde entonces, se mantuvo al margen de todo. Hasta del interés de Universitario de Deportes.

Los cremas lo quieren. Al menos el cuerpo técnico lo tiene en sus planes. Es más, el uruguayo de 26 años fue uno de los pedidos específicos – junto a Luis Tejada y Alberto Rodríguez – para la próxima temporada, cuando se negoció la renovación.

“Hace 20 días se habla de Universitario de Deportes pero conmigo nadie conversó. Es posible que estén hablando con mi representante y yo no sepa”, nos dijo el volante.

Pero Depor supo que la relación no es reciente: hace cerca de un mes, el ex edil fue ofrecido a la dirigencia crema. Lo que pretende Roberto Chale es tener una zona derecha muy fuerte, con fútbol, velocidad y gol. Ya tiene a Aldo Corzo y Andy Polo por ese sector. Con Lavandeira haría más competitiva esa zona en el equipo.

Además, el DT crema busca aprovechar el buen físico del uruguayo y también utilizarlo como un volante mixto, que apoye tanto en la marca como en la creación de posibilidades de gol. ¿Mudará su juego a Ate? Eso está en veremos. Lo cierto es que fue ofrecido y la gente de Chale lo quiere para 2017. El resto es cuestión de conversar.

Universitario de Deportes no es el único interesado. Pablo Lavandeira también maneja opciones para continuar su carrera en la MLS.

