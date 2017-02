Universitario: hincha hizo un pedido y el equipo respondió con gran gesto

"Hola. No sé si podrían llevarle este mensaje a los jugadores y comando técnico. Mi papá es hincha a morir de Universitario de Deportes. Hace unos días, le dio un derrame cerebral y la única forma de comunicarse con él es cuando le hablo del equipo. No saben cómo le brillaron los ojos cuando la 'U' ganó en la Copa Libertadores, pero lo más resaltante es que mi papá pudo hablar por lo menos unos segundos. Ahorita su situación está empeorando. No pido apoyo económico. Lo necesitamos, pero no les hablo por esto. Les hablo para ver si este mensaje puede llegar a los jugadores y comando técnico. Solo que les digan que hagan todo lo posible para ganar los partidos y poder contárselo a mi padre. Eso lo alegraría bastante, aunque hoy día ya no está reaccionando. Pero yo sé que él me escucha, yo sé que le alegra y que esto lo animaría a vivir. Solo quiero que si pueden este mensaje llegue a los jugadores. Gracias".

El pedido de Alexis Rengifo no tardó en viralizarse. Este atrevido hincha escribió a diferentes páginas de Facebook administradas por hinchas de Universitario y lo logró. Su mensaje llegó hasta donde debía llegar. ¿Lo mejor? Obtuvo emotivas respuestas desde dentro del club.



- "Quiero mandar un saludo a Alexis Rengifo en este momento muy duro. Muchas bendiciones y fuerza para que puedan salir de esto. De parte de su amigo Juan Vargas".



- "Hola. Soy Diego Guastavino. Te hablo desde el estadio Monumental. Sé que sos un gran hincha de Universitario de Deportes y que tu papá está pasando por un momento muy delicado. Espero que le puedas dar mucha fuerza a tu familia para salir adelante".

- "Hola maestro, hola Alexis. Los saluda Horacio Benincasa. Quiero mandarles un fuerte abrazo y mucha fuerza. Sé que saldrán de esta y cuando te recuperes te esperamos aquí en Universitario de Deportes".

Los mensajes no paran...

