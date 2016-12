Juan Diego Gutiérrez regresó a Universitario de Deportes como refuerzo para la próxima temporada. El volante llegó al cuadro crema en calidad de préstamo, gestionado entre los merengues y el Vejle Boldklub de la Segunda División de Dinamarca.

En julio de este año Juan Diego Gutiérrez fue transferido al cuadro danés, pero tras cinco meses fuera del Perú, el mediocampista aceptó volver a Universitario. Sin embargo, ¿por qué tomó esa decisión? El mismo jugador lo aclaró en una entrevista con ‘Ovación’.

“Traté de adaptarme y por más que lo intenté no lo logré. El entrenador quería que juegue más rápido y sea más directo, pero yo tengo una formar de jugar desde toda mi vida”, dijo Juan Diego Gutiérrez. “El técnico decía que podía ser el mejor individualmente, pero necesitaba otra cosa”, agregó.

“El entrenador y el dueño del club conversaron conmigo y me dijeron que les daba pena que no haya logrado adaptarme”, indicó Juan Diego Gutiérrez sobre su paso por el Vejle Boldklub. El ex San Martín jugó seis partidos oficiales y no logró anotar.

No obstante, como el fútbol da revanchas, Juan Diego Gutiérrez espera tener la suya, pero esta vez con la camiseta de Universitario. “Estoy feliz por este reto porque jugaré la Libertadores. Era la mejor opción que tenía y en la ‘U’ me siento como en familia”, puntualizó ‘Guti’.

