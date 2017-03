Universitario sumó dos opción más para técnico: Eduardo Acevedo y Miguel Ángel Portugal

“¿Cómo no me va a interesar dirigir Universitario de Deportes?”, dijo Eduardo Acevedo hace dos años. Por ese entonces, la ‘U’ buscaba un reemplazo para Óscar Ibáñez. No era la primera vez que su nombre sonaba.



En 2014, tras la salida de Ángel Comizzo, también fue opción, pero quedó ahí. No es extraño, entonces, que se haya convertido en otra alternativa para los cremas. No sorprende tampoco que ya lo hayan contactado.



Sin embargo, el uruguayo tiene contrato con Defensor Sporting. Y aunque eso complicaría su llegada, en Universitario de Deportes no lo descartan todavía.

Un CV más en carpeta

Otro que entró al bolo para dirigir a los cremas es Miguel Ángel Portugal. El español ya interesó antes – en diciembre de 2016 – a esta misma directiva. Además, es amigo de César Vento.

“Hablamos de vez en cuando y ambos nos apreciamos. Cualquier equipo con buen proyecto es interesante. No puedo decir más”, dijo Portugal a Depor. Universitario de Deportes sigue en la búsqueda.

Las otras opciones

José Mari Bakero sigue siendo opción para la dirigencia crema. Se encuentra libre y ya existió contacto. El técnico español es del gusto de Vento. Por otro lado., días atrás hubo un acercamiento con Víctor Rivera, pero la negociación se detuvo tras el triunfo de Municipal. Aún no se descarta.

