"Hablo con él, es mi amigo, pero no hemos hecho ninguna apuesta para el clásico". Es mediodía del lunes. Alberto Rodríguez sale del entrenamiento de Universitario de Deportes y, sin bajarse de su auto, habla con la prensa para recordar a Luis Aguiar, hoy figura indiscutible de Alianza Lima.

Pocos saben que el vínculo entre ambos viene desde el 2007, año en el que el ‘Mudo’ recibió al uruguayo en el Sporting Braga. En ese club se hicieron buenos amigos. Luego, el destino quiso que volvieran a coincidir en el 2011, pero esta vez con la camiseta del Sporting de Lisboa. Desde entonces, mantuvieron el contacto gracias a las redes sociales.

Hoy, por capricho del fútbol, son rivales y se volverán a ver las caras cuando Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrenten en el clásico de este sábado.

Puros halagos

No ha pasado ni una hora desde que el 'Mudo' declaró fuera de Campo Mar y la voz de Luis Aguiar se escucha en la radio. Le preguntan por su excompañero y lo halaga: "Siempre le dije es uno de los mejores zagueros que he visto jugar al fútbol. Me encanta cómo está jugando. Hemos compartido buenos momentos juntos ojalá que esta semana podamos conversar a ver si me dice cómo van a jugar".

Aguiar es volante, pero goleador de Alianza Lima. Siete goles en ocho partidos. El 'Mudo' Rodríguez felicita su momento: "Bien por él, Tenemos una buena amistad, pero esto es un clásico. Los dos vamos a querer ganar".



