La Selección Peruana ha sido dirigida por dos entrenadores de nacionalidad británica en toda su historia. El primero fue Jack Greenwell, que sacó campeón a Perú de la Copa América 1939. Catorce años después, William Cook llegó a nuestro país soñando con repetir la hazaña de su compatriota pero se fue por la puerta falsa.

Una corta luna de miel



William, o Billy, Cook nació en Coleraine (ahora Irlanda del Norte) el 20 de enero de 1909. A los 21 años inició su carrera como futbolista en el Celtic de Escocia y luego, en diciembre de 1932, pasó al Everton inglés. Tras jugar por varios clubes pequeños, se retiró en Rhyl en 1947, donde empezó a trabajar como entrenador.



En simultáneo a sus pininos en la dirección técnica, Manuel Odría hizo un golpe de estado en Arequipa y tomó el poder del Perú. Esta etapa de la historia se conoce como el 'Ochenio', al ser presidente desde 1948 hasta 1956. Una de sus primeras obras fue remodelar el estadio Nacional de forma monumental.



El 7 de agosto de 1952, Juan Sedó, presidente del Comité Nacional de Deportes, contó los pormenores de la inauguración del coloso de José Díaz. Entre otros, reveló la contratación de William Cook como nuevo entrenador de la Selección Peruana, elegido "por su experiencia en Finlandia, Suiza y Egipto". (Nota de redacción: en ninguna biografía suya aparecen estos países en su trayectoria)



Como acto predeterminado, Sedó declaró que el británico contaría con el asesoramiento de Cuesta Silva o Ángel Fernández Roca, personaje que se volverá importante en esta historia.



Ni bien William Cook llegó a nuestro país, a los días de su anuncio, fue a ver algunos partidos del torneo local. Tras su primera convocatoria y partido de exhibición en la apertura del estadio Nacional, la prensa comenzó a cuestionar el trabajo del británico. El divorcio no demoró mucho en llegar.

El principio del fin



La prueba de fuego de William Cook era la Copa América en febrero de 1953. Para ese entonces, el crédito del entrenador británico ya estaba por los suelos, así como su vocabulario de español. La Selección Peruana debutaba en Lima ante Bolivia, la historia no podía escribirse mejor.



No fue así. El conjunto altiplánico le ganó 1-0 a Perú, arruinando el estreno bicolor en el estadio Nacional. Las críticas iban hacia el estratega europeo caían como la nieve, pese al triunfo en la segunda jornada ante Ecuador. "More shooting, more shooting", eran las indicaciones que más se escuchaban.



La Federación Peruana de Fútbol decidió ponerle un asistente a William Cook. El argentino Ángel Fernández Roca, con experiencia en la Selección Peruana en 1942, fue el elegido. La prensa celebró esta decisión, e incluso, le pusieron el rótulo de entrenador principal.

Get out, Mister Fernández



Ángel Fernández se presentó a la concentración en la Escuela de Aviación en Las Palmas, en Surco, ante la disconformidad de Willian Cook, quien siempre mostró su rechazo. Era el inicio de una tensa relación.



La Selección Peruana empató sin goles ante Chile, y cada uno mostró su disconformidad por las decisiones del otro. Luego, la bicolor igualó 2-2 ante Paraguay (que luego lo ganó en mesa) en un partido increíble. La dupla técnica no funcionaba, y el siguiente rival era Brasil, invicta históricamente ante Perú.



"Para el partido ante Brasil tengo una especial táctica que espero sea bien empleada", declaró Cook, pero debió ser muy especial pues desapareció dos días de los entrenamientos. Cuando regresó, tuvo un fuerte altercado con su colega argentino, al cual le gritó "Get out (fuera de acá), Mister Fernández" al frente de todo el plantel.



Esto le costó caro a William Cook. La Federación Peruana de Fútbol lo suspendió por el resto del torneo y designó a Ángel Fernández como entrenador. Perú le ganó por primera vez en su historia a Brasil (1-0), la gente estaba feliz y con un triunfo ante Uruguay la Copa América se quedaba en casa. Ahora sí, es hora de una buena historia.

El final de siempre



Al día siguiente del triunfazo bicolor, sucedió lo imposible. Juan Sedó llevó a William Cook a los entrenamientos y le dijo al plantel que debía hacerle caso. "Yo no he recibido ninguna nota oficial. Los futbolistas emplearon todas mis instrucciones ante Brasil", declaró el europeo.



Ángel Fernández amagó con renunciar, provocando que la Federación Peruana de Fútbol reafirme la sanción hacia Cook. Los problemas se trasladaron a la cancha: la Selección Peruana fue goleada 3-0 ante Uruguay y se acabó el sueño de ser campeón. Paraguay se quedó con la Copa América.



Sucesos como este hacen pensar si alguna vez el fútbol peruano no vivió los mismos problemas que pasa en la actualidad. Podemos cambiar los nombres y las críticas serán las mismas. William Cook no dejó huella en el fútbol peruano, pero sí en Everton donde su nombre aparece en el salón de la fama del cuadro londinense.

El once peruano que le ganó 1-0 a Brasil con gol de Luis Seminario. (Foto: USI) El once peruano que le ganó 1-0 a Brasil con gol de Luis Navarrete. (Foto: USI)

