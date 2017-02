Wilmar Valencia explicó cómo afronta Juan Aurich el mal estado de su cancha por fuertes lluvias 

Alianza Lima y Juan Aurich se medirán este domingo por la primera fecha del Torneo de Verano. El partido debe jugarse en el estadio César Flores Marigorda de Lambayeque, sin embargo, el campo se ha visto afectado por las fuertes lluvias.

► Juan Aurich canceló entrenamientos por intensas lluvias previo al partido ante Alianza Lima.

Wilmar Valencia, técnico del elenco chiclayano, habló sobre la situación.

"Estamos jueves. No me parece apropiado suponer que pasará hasta el domingo. Son circunstancias de la naturaleza. No se puede prevenir. Nosotros vamos a cumplir con nuestro programa, vamos ver videos y en la tarde buscaremos el lugar apropiado para movernos y hacer el trabajo que tenemos pensado, y así llegar al domingo en la mejor forma", comentó el DT de Juan Aurich.

Agregó: "Hoy teníamos planeado entrenar allá, pero preferimos que se seque la cancha. Me interesa que este en buen estado. Nosotros nos caracterizamos por el buen toque, la elaboración de acciones y esperamos realmente que pueda estar en condiciones que permitan desarrollar el juego ante Alianza Lima".

Sobre la idea juego que pretende, explicó: "Será un 1-4-3-3. Jugar con tres atacantes, uno por dentro y dos por bandas, y tres volantes que hagan el trabajo de generación principalmente en ofensiva".

"La presión que tiene Juan Aurich es la presión natural de un plantel que quiere hacer un año bueno y que comenzará con un equipo como Alianza Lima, que tiene la presión todos los años de campeonar. Es una institución con diferente historia, que maneja un presupuesto totalmente distinto y diferentes situaciones", finalizó.

► Leao Butrón: "Preocupa el estado de la cancha de Lambayeque".

TE PUEDE INTERESAR