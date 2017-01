Ysrael Zúniga: el inacabable delantero que no piensa en el retiro

En agosto cumplirá 41 años y, a su edad, algunos jugadores ya están en el retiro, son gerentes o se sientan en el sofá de su casa a tomar un justo descanso. Sin embargo, Ysrael Zúñiga eligió el camino más difícil: seguir con los entrenamientos y luchar por la titularidad en Melgar.

Lo mejor para Ysrael Zúniga es que no desentona: el preparador físico de Melgar, Mario Mendaña, le ha dicho que en las evaluaciones de pretemporada ha salido mejor que el año pasado.



“Se sorprendió porque, pese a mi edad y a no haber terminado con ritmo el 2016, estoy a la par de mis compañeros”, contó Ysrael Zúniga.



EL 'CABEZÓN' LO QUIERE



Hasta el mismo Juan Reynoso, conocido por ser un técnico exigente y que no negocia rendimientos, le ha comentado a Ysrael Zúniga que lo tomará en cuenta.



“Juan cree que puedo competir y me ha dicho que yo decida cuando quiera irme. Seguramente no jugaré partidos completos, pero en alguno podré jugar los noventa minutos”, señaló Ysrael Zúniga.



De hecho, Ysrael Zúniga estará en la cancha en la presentación del ‘Dominó’, este miércoles ante Danubio. El atacante es historia y presente de Melgar.



