Bob Dylan: el Nobel que fue visto como boxeador y golpeó a Quentin Tarantino

Por primera en la historia del Premio Nobel, el galardón ha ido a las librerías de discos. Bob Dylan, con 75 años, fue honrado este jueves por "haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana", de acuerdo a la Academia sueca. En las manos de uno de los mejores exponentes musicales en la historia mundial, no había solo pasión cuando sus manos escribían letras sobre el papel o tocaba las cuerdas de una guitarra clásica u eléctrica frente a miles de aficionados. Dylan, iba más más allá, y de acuerdo a su apariencia cuando tenía 20 años, fue visto como un boxeador por un campeón estadounidense de los años 20 e incluso golpeó a Quentin Tarantino en un gimnasio semi-secreto que él posee en California, en el que han entrenado Will Smith y Sean Penn.

Era 1961. El medio Vice Sports menciona como un ejecutivo musical Lou Levy llevó a Bob Dylan al restaurante del boxeador Jack Dempsey en Nueva York. Dempsey miró cuidadosamente a Dylan y le dijo que tendría que subir unos kilos para ser un peso pesado. "Tendrás que vestirte un poco mejor, aunque no es que vayas a necesitar mucha ropa cuando estés en el ring. Pero eh, que nunca te dé miedo pegarle a alguien con mucha fuerza", se recuerda en la autografía Chronicles, Volume One del cantautor estadounidense.

Bob Dylan, quien fue registrado al nacer como Robert Zimmerman, practicaba boxeo cuando era parte de la educación física en el colegio en Estados Unidos. Le gustaba porque era un deporte individual y ha pasado gran parte de su vida relacionado a este. Dylan ha visto los entrenamientos de Pacquiao y otros boxeadores, así como mandó a construir un gimnasio semi-secreto en donde han entrenado Will Smith, Sean Penn y ha sido derribado el cineasta Quentin Tarantino cuando hizo de sparring con él. "Me dio un directo bastante duro cuando no estaba muy atento. Bajé mi guardia un momento y simplemente lo conectó. Fue un buen golpe", relató hace un tiempo el dos veces ganador del Oscar por 'Bastados sin Gloria' y 'Pulp Fiction'.

Hoy en día, aquel gimnasio sigue abierto. El ex boxeador Ray Mancini lo ha calificado el mejor gimnasio en donde ha estado, pues mezcla fotografías de los mejores púgiles (Ali, Joe Louis, Frazier) con la de las bandas de los Rolling Stones, Mudy Waters, y otras más.

En el pasado, Dylan ha escrito canciones relacionadas a este deporte como Who killed Davey Moore?, I Shall Be Free N°10 y Hurricane. Hoy, la música se encuentra de fiesta y el boxeo también. No solo sus púgiles lo han puesto en el mapa, Dylan también lo rememoraba en canciones que escuchamos diariamente camino a casa o en el trabajo.

